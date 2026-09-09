Машина шлифовальная угловая Makita DGA511Z
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
8500
Регулировка частоты вращения
да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266555
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Напряжение аккумулятора, В
18
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22,2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
8500
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Аккумулятор в комплекте
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Ширина, см
17
Высота, см
15
Длина, м
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х16х14
Вес, кг.
2.75
Описание товара Машина шлифовальная угловая Makita DGA511Z
Угловая шлифмашина Makita LXT DGA511Z используется для распиливания труб, шлифовки и зачистки металлических, бетонных поверхностей и керамической плитки. Корпус с резиновым покрытием не дает руке скользить, благодаря чему работать гораздо комфортнее.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Напряжение аккумулятора, В
18
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22,2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
8500
Развернуть
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Питание
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Аккумулятор в комплекте
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Ширина, см
17
Высота, см
15
Длина, м
36
Страна производитель
Китай
Угловая шлифмашина Makita LXT DGA511Z используется для распиливания труб, шлифовки и зачистки металлических, бетонных поверхностей и керамической плитки. Корпус с резиновым покрытием не дает руке скользить, благодаря чему работать гораздо комфортнее.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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