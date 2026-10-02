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Шлифмашина ленточная Makita 9911 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина ленточная Makita 9911

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Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 1
Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 2
Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 3
Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 4
Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 5
Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 6
Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 7
Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 8
Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 9
Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Пылесборник
да
Регулировка частоты вращения
да
  • Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 1
  • Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 2
  • Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 3
  • Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 4
  • Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 5
  • Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 6
  • Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 7
  • Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 8
  • Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 9
  • Шлифмашина ленточная Makita 9911 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
14 600 руб.  16 673 руб. 
Начислим 234 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 36658
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шлифмашина ленточная Makita 9911
14 600 руб. -12%
16 673 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Рабочая поверхность, мм
76х457
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
Регулировка частоты вращения
да
Макс. скорость ленты
270
Габариты (ШxВxГ)
320x160x160 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х16х15
Вес, кг.
3.39

Описание товара Шлифмашина ленточная Makita 9911

Компактная сетевая ленточная шлифмашина, оптимально подходящая для интенсивной первичной обдирки, зачистки и выравнивания плоских деревянных и металлических заготовок. Особенность эргономичной конструкции корпуса позволяет осуществлять обработку плоскостей вплотную к углам и вертикальным стенам. Предусмотрена полезная функция автоматического центрирования ленты. Электронное регулирование скорости движения полотна позволяет работать с чувствительными материалами вроде пластика.



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Отзывы о товаре Шлифмашина ленточная Makita 9911




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Рабочая поверхность, мм
76х457
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
да
Регулировка частоты вращения
да
Макс. скорость ленты
270
Габариты (ШxВxГ)
320x160x160 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Компактная сетевая ленточная шлифмашина, оптимально подходящая для интенсивной первичной обдирки, зачистки и выравнивания плоских деревянных и металлических заготовок. Особенность эргономичной конструкции корпуса позволяет осуществлять обработку плоскостей вплотную к углам и вертикальным стенам. Предусмотрена полезная функция автоматического центрирования ленты. Электронное регулирование скорости движения полотна позволяет работать с чувствительными материалами вроде пластика.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифмашина ленточная Makita 9911 - по цене 14600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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