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Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 3150 600444000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 3150 600444000

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Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 3150 600444000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182404
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина
Размеры в упаковке, см
32х16х16
Вес, кг.
1.88

Описание товара Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 3150 600444000

Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000 имеет высокую точность вращения, что снижает уровень вибраций. Рукоятка снабжена нескользящей накладкой Softgrip, благодаря чему работать гораздо комфортнее. Имеется специальное колесико для регулировки оборотов, позволяющее подстроиться под конкретный тип материала. К данной модели можно подключать пылесос - для сохранения чистоты рабочего места.



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Отзывы о товаре Шлифмашина эксцентриковая Metabo SXE 3150 600444000




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина
Описание
Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3150 600444000 имеет высокую точность вращения, что снижает уровень вибраций. Рукоятка снабжена нескользящей накладкой Softgrip, благодаря чему работать гораздо комфортнее. Имеется специальное колесико для регулировки оборотов, позволяющее подстроиться под конкретный тип материала. К данной модели можно подключать пылесос - для сохранения чистоты рабочего места.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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