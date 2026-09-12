Углошлифовальная машина Metabo WE17-125 (601086000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690172
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
14
Длина, см
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х15х12
Вес, кг.
3.44
Описание товара Углошлифовальная машина Metabo WE17-125 (601086000)
Угловая шлифовальная машина Metabo WE 17-125 QUICK RT 601086000 оснащена двигателем Metabo Marathon, который гарантирует высокую производительность и долгий срок службы. Узкая рукоятка обеспечивает максимальный контроль и облегчает работу над головой. Корпус редуктора может поворачиваться на 90 градусов, что очень удобно при работе в ограниченном пространстве. Предусмотрена автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic, которая защищает пользователя при заклинивании диска.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
14
Длина, см
50
Страна производитель
Китай
Угловая шлифовальная машина Metabo WE 17-125 QUICK RT 601086000 оснащена двигателем Metabo Marathon, который гарантирует высокую производительность и долгий срок службы. Узкая рукоятка обеспечивает максимальный контроль и облегчает работу над головой. Корпус редуктора может поворачиваться на 90 градусов, что очень удобно при работе в ограниченном пространстве. Предусмотрена автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic, которая защищает пользователя при заклинивании диска.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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