Машина шлифовальная угловая Metabo WA 13-125 QUICK 1350Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина угловая
Мощность
1350
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11000
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 330 руб.
В наличии
Код товара: 643274
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
16 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина угловая
Мощность
1350
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11000
Питание
от сети
Ширина, см
13
Высота, см
12.5
Длина, м
39
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х13х13
Вес, кг.
2.4
Описание товара Машина шлифовальная угловая Metabo WA 13-125 QUICK 1350Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
Угловая шлифмашина Metabo W 13-125 Quick 603627010 используется для различных видов работ по шлифованию и резке металлов и других материалов. Система Metabo Quick позволяет менять оснастку без использования инструмента. Достаточно одного нажатия на кнопку на быстрозажимной гайке Quick. Отключающиеся угольные щетки увеличивают срок службы инструмента. Кожух защищает оператора от пыли и искр. Он может устанавливаться в нескольких угловых положениях вручную, без отвертки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина угловая
Мощность
1350
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11000
Питание
от сети
Ширина, см
13
Высота, см
12.5
Длина, м
39
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Страна производитель
Китай
Угловая шлифмашина Metabo W 13-125 Quick 603627010 используется для различных видов работ по шлифованию и резке металлов и других материалов. Система Metabo Quick позволяет менять оснастку без использования инструмента. Достаточно одного нажатия на кнопку на быстрозажимной гайке Quick. Отключающиеся угольные щетки увеличивают срок службы инструмента. Кожух защищает оператора от пыли и искр. Он может устанавливаться в нескольких угловых положениях вручную, без отвертки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Машина шлифовальная угловая Metabo WA 13-125 QUICK 1350Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - стоимость товара 16330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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