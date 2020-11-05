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Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-115Э

Артикул: 230649
  • Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-115Э - фото 1
  • Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-115Э - фото 2
  • Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-115Э - фото 3
  • Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-115Э - фото 4
Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-115Э - фото 1
Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-115Э - фото 2
Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-115Э - фото 3
Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-115Э - фото 4
2 690 руб. 

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Артикул: 230649
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараВибрационная шлифмашина
Дополнительная рукоятканет
Емкость аккумуляторанет
Крепление листана липучке
Мощность300 Вт
Тип аккумуляторанет
Напряжение аккумулятора.нет
Ширина. см13,5
Аккумулятор в комплектенет
Блокировка кнопки включенияда
В кейсенет
Зарядное устройство в комплектенет
Количество аккумуляторовнет
Макс. частота колебания платформы12000 кол/мин
Питаниеот сети
Пылесборникда
Регулировка частоты вращенияда
Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-115Э 72/6/3 предназначена для обработки поверхностей из разных материалов. Электронная регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный режим для работы с конкретным сырьем. Крепление абразивной бумаги осуществляется с помощью липучки, что способствует их быстрой замене. Благодаря прорезиненной рукоятке инструмент не выскальзывает из рук.


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Самовывоз невозможен
Виброшлифовальная машина Вихрь ВШМ-115Э - стоимость товара 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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