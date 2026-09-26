Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Машина шлифовальная угловая Sturm! AG90121P
Углошлифовальная машина Sturm! AG90121P с максимальным количеством оборотов шпинделя 11000 об/мин и мощностью электродвигателя 1200 Вт позволяет эффективно резать и шлифовать изделия из металлов и других материалов. Она рассчитана на использование отрезных и шлифовальных кругов с наружным диаметром 125 мм и посадочным отверстием 22.2 мм. Рабочая насадка прикрыта в этой модели полукруглым защитным чехлом, который предохраняет оператора от разлетающихся искр, частиц абразива с диска, опилок. Получая питание от розетки однофазной сети, углошлифовальная машина Sturm! AG90121P подключается к ней с помощью 2-метрового сетевого шнура. Удерживать эту УШМ с защищенным от попадания пыли корпусом помогает удобная двухпозиционная рукоятка. Инструмент комплектуется фланцевым ключом, необходимым для замены оснастки.
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