Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ без АКБ и ЗУ УШМ-125/18В
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ без АКБ и ЗУ УШМ-125/18В
Аккумуляторная угловая шлифмашина ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/18В разработана для профессионального применения. Позволяет выполнять работы по резке и шлифованию металла и камня. Бесщеточный привод обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Корпус редуктора и нижняя крышка выполнены из алюминиевого сплава, что способствует лучшему отводу тепла. Воздухозаборные решетки расположены на максимально возможном расстоянии от точки обработки и дополнительно защищены металлической сеткой. Устойчивость к перегрузке и перегреву, плавный пуск снижает нагрузку на двигатель, защита круга оснащена бесключевым креплением, дополнительная рукоятка устанавливается в двух положениях, лабиринтная защита нижнего подшипника шпинделя. Вся механика на шариковых и роликовых подшипниках качения. Блокировка шпинделя для замены круга и лыски под ключ на шпинделе. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства! Комплектация: шлифмашина, защитный кожух, дополнительная рукоятка, специальный ключ, инструкция, кейс
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок, вроде работает
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, батарею брал отдельно
Достоинства:
Комментарий:
Первый мой личный инструмент на аккумуляторе этого бренда, удобно, регулировка оборотов отсутствует в этой модели это минус, хотя небольшой. Резкая остановка при выключении, хотелось бы чуток плавнее. Резал металл, делал штрабу в бетоне, справляется, при малом заряде аккумулятора уходит в защиту, теперь это постоянный мой спутник в автомобиле, главное иметь запасные заряженные аккумуляторы, никогда не знаешь где может пригодиться.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает! Но есть ощущение, что аккумулятор нужен не менее 5ач.
Достоинства:
Комментарий:
Классная машинка,рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, заказал с регулировкой оборотов, а получил без этой функции
Достоинства:
Комментарий:
Все рааботает, но пока в холостую
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл быстро, комплект соответствует описанию. Удобный кейс можно достаточно положить дисков, мощности хватает, ток аккумулятор нужен не меньше 4 ампер.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка. Для аккумуляторной довольно неплохо режет и хватает аккума 5ач на достаточно продолжительное время. Кейс вполне нормальный, но положить в него болгарку в сборе невозможно - надо каждый раз полностью её разбирать. Но есть и плюс у кейса - в него влезло зарядное устройство ЗУ 4/18 (36). Дополню: ни когда не думал, что аккумуляторная болгарка на столько удобная вещь. Я полностью отказался от сетевой, т.к. эта справляется со всеми задачами. Докупил к 5ач аккуму 1 акб на 8ач и работать стало очень комфортно. Ни каких проводов, мощности хватает, время работы при резке профтрубы со стенкой 1.5-2 мм вполне достаточное для домашних задач. Высадил 5а аккум - поставил на зарядку. Пока 8а пользуешься, 5а уже зарядился. Очень доволен данной болгаркой и даже отсутствие регулировки оборотов ни как не портит положительные эмоции от обладания данным инструментом.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, удобная. Главное работает!
Достоинства:
Комментарий:
Проверил всё как в описании работает хорошо редуктор работает плавно и не гудит спасибо интерскол делает вещи
Достоинства:
Комментарий:
батареи 5А*ч хватило на 10 распилов трубы 40*20 и зачистить лепестковым кругом покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Работает, комплектация соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Сбылась моя мечта!!! Болгарка просто супер
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу, предоставили скидку, и оперативная отправка
Достоинства:
Комментарий:
Только что купил, как работать будет время покажет. Брал для бытового использования, отрезать, зачистить металл. В комплекте наждачный диск, лучше бы вместо него ручку или кожух нормальный сделали.
Достоинства:
Комментарий:
Кейс пластиковый не продуман ложиться все только в разобранном виде
Достоинства:
Комментарий:
Отличная удобная, в меру увесистая, качество хорошее.пока не проверял так как жду аккумулятор. В комплекте в кейсе сама болгарка, ключ, инструкция, защитный кожух на зажиме, что удобно если после работы собирать ее в кейс, и ещё заметил шлифовальный круг. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая болгарка. Проверенна. Есть плавный пуск. Есть защита от блокирования. Аккум буду брать на 8а. На фото 4а, это мой.
Достоинства:
Комментарий:
Очень часто пользуюсь линейкой интерскола АПИ. Очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Долго искал болгарка с аккумулятором, остановился на интерскол, есть отзывы на данную модель в ютуб, тесты реальные, пэкупил и не был разочарован, совет аккумуляторы берите на 5 ампер, остальные для неё слабоваты.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в удобном кейсе с дополнительным местом для второй зарядки
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит рекомендую. АКБ нужен минимум 4А
Отзывы о товаре Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ без АКБ и ЗУ УШМ-125/18В
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок, вроде работает
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, батарею брал отдельно
Достоинства:
Комментарий:
Первый мой личный инструмент на аккумуляторе этого бренда, удобно, регулировка оборотов отсутствует в этой модели это минус, хотя небольшой. Резкая остановка при выключении, хотелось бы чуток плавнее. Резал металл, делал штрабу в бетоне, справляется, при малом заряде аккумулятора уходит в защиту, теперь это постоянный мой спутник в автомобиле, главное иметь запасные заряженные аккумуляторы, никогда не знаешь где может пригодиться.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает! Но есть ощущение, что аккумулятор нужен не менее 5ач.
Достоинства:
Комментарий:
Классная машинка,рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, заказал с регулировкой оборотов, а получил без этой функции
Достоинства:
Комментарий:
Все рааботает, но пока в холостую
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл быстро, комплект соответствует описанию. Удобный кейс можно достаточно положить дисков, мощности хватает, ток аккумулятор нужен не меньше 4 ампер.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка. Для аккумуляторной довольно неплохо режет и хватает аккума 5ач на достаточно продолжительное время. Кейс вполне нормальный, но положить в него болгарку в сборе невозможно - надо каждый раз полностью её разбирать. Но есть и плюс у кейса - в него влезло зарядное устройство ЗУ 4/18 (36). Дополню: ни когда не думал, что аккумуляторная болгарка на столько удобная вещь. Я полностью отказался от сетевой, т.к. эта справляется со всеми задачами. Докупил к 5ач аккуму 1 акб на 8ач и работать стало очень комфортно. Ни каких проводов, мощности хватает, время работы при резке профтрубы со стенкой 1.5-2 мм вполне достаточное для домашних задач. Высадил 5а аккум - поставил на зарядку. Пока 8а пользуешься, 5а уже зарядился. Очень доволен данной болгаркой и даже отсутствие регулировки оборотов ни как не портит положительные эмоции от обладания данным инструментом.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, удобная. Главное работает!
Достоинства:
Комментарий:
Проверил всё как в описании работает хорошо редуктор работает плавно и не гудит спасибо интерскол делает вещи
Достоинства:
Комментарий:
батареи 5А*ч хватило на 10 распилов трубы 40*20 и зачистить лепестковым кругом покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Работает, комплектация соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Сбылась моя мечта!!! Болгарка просто супер
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу, предоставили скидку, и оперативная отправка
Достоинства:
Комментарий:
Только что купил, как работать будет время покажет. Брал для бытового использования, отрезать, зачистить металл. В комплекте наждачный диск, лучше бы вместо него ручку или кожух нормальный сделали.
Достоинства:
Комментарий:
Кейс пластиковый не продуман ложиться все только в разобранном виде
Достоинства:
Комментарий:
Отличная удобная, в меру увесистая, качество хорошее.пока не проверял так как жду аккумулятор. В комплекте в кейсе сама болгарка, ключ, инструкция, защитный кожух на зажиме, что удобно если после работы собирать ее в кейс, и ещё заметил шлифовальный круг. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая болгарка. Проверенна. Есть плавный пуск. Есть защита от блокирования. Аккум буду брать на 8а. На фото 4а, это мой.
Достоинства:
Комментарий:
Очень часто пользуюсь линейкой интерскола АПИ. Очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Долго искал болгарка с аккумулятором, остановился на интерскол, есть отзывы на данную модель в ютуб, тесты реальные, пэкупил и не был разочарован, совет аккумуляторы берите на 5 ампер, остальные для неё слабоваты.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в удобном кейсе с дополнительным местом для второй зарядки
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит рекомендую. АКБ нужен минимум 4А