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Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм

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Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм - фото 1
Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм - фото 2
Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм - фото 3
Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм - фото 4
Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм - фото 5
Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность, Вт
850
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
13000
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм - фото 1
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм - фото 2
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм - фото 3
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм - фото 4
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм - фото 5
  • Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб. 
Начислим 296 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743301
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм
4 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
850
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
13000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х12х10
Вес, кг.
2.46

Описание товара Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм

Ключевые свойства: Блокировка шпинделя способствует быстрой смене оснастки; 2 положения боковой рукоятки; Вентиляционные отверстия на корпусе; Защищают двигатель о перегрева для долгого срока службы; Отличное соотношение мощности и веса;



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм




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Характеристики
Бренд
Skil
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
850
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
13000
Страна производитель
Китай
Описание
Ключевые свойства: Блокировка шпинделя способствует быстрой смене оснастки; 2 положения боковой рукоятки; Вентиляционные отверстия на корпусе; Защищают двигатель о перегрева для долгого срока службы; Отличное соотношение мощности и веса;


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм - стоимость товара 4970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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