Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Мощность, Вт
850
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
13000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 970 руб.
В наличии
Код товара: 743301
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
850
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
13000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х12х10
Вес, кг.
2.46
Описание товара Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм
Ключевые свойства: Блокировка шпинделя способствует быстрой смене оснастки; 2 положения боковой рукоятки; Вентиляционные отверстия на корпусе; Защищают двигатель о перегрева для долгого срока службы; Отличное соотношение мощности и веса;
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Бренд
Тип двигателя
щеточный
Мощность, Вт
850
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
13000
Страна производитель
Китай
Ключевые свойства: Блокировка шпинделя способствует быстрой смене оснастки; 2 положения боковой рукоятки; Вентиляционные отверстия на корпусе; Защищают двигатель о перегрева для долгого срока службы; Отличное соотношение мощности и веса;
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм - стоимость товара 4970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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