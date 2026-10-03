Шлифовальная машина ленточная Зубр ЗЛШМ-76-950
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб.
В наличии
Код товара: 93546
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 640 руб.
- Гарантия производителя: 5 лет
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Макс. скорость ленты
360
Высота, см
16.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х16
Вес, кг.
4.05
Описание товара Шлифовальная машина ленточная Зубр ЗЛШМ-76-950
Шлифмашина ленточная, питание - от сети, мощность - 950 Вт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Макс. скорость ленты
360
Высота, см
16.7
Страна производитель
Китай
Шлифмашина ленточная, питание - от сети, мощность - 950 Вт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Шлифовальная машина ленточная Зубр ЗЛШМ-76-950 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4640 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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