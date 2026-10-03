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Шлифовальная машина ленточная Зубр ЗЛШМ-76-950 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифовальная машина ленточная Зубр ЗЛШМ-76-950

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Шлифовальная машина ленточная Зубр ЗЛШМ-76-950
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93546
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шлифовальная машина ленточная Зубр ЗЛШМ-76-950
4 640 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Макс. скорость ленты
360
Высота, см
16.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х16
Вес, кг.
4.05

Описание товара Шлифовальная машина ленточная Зубр ЗЛШМ-76-950

Шлифмашина ленточная, питание - от сети, мощность - 950 Вт



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Отзывы о товаре Шлифовальная машина ленточная Зубр ЗЛШМ-76-950




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
да
Тормоз двигателя
нет
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Макс. скорость ленты
360
Высота, см
16.7
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифмашина ленточная, питание - от сети, мощность - 950 Вт


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шлифовальная машина ленточная Зубр ЗЛШМ-76-950 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4640 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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