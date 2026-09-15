Виброшлифовальная машина Makita BO4566 200Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина вибрационная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639362
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина вибрационная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х14
Вес, кг.
1.32
Описание товара Виброшлифовальная машина Makita BO4566 200Вт
Оптимальна для обработки сопряженных сложных участков, благодаря двухсторонней шлифовальной пластине. Использует быстросменные листы абразивной бумаги (на липучке). Новая эргономичная форма корпуса с резиновыми вставками. Эффективное удаление пыли через опорную плиту. Возможно подключение шлифовальной машины Makita к пылесосу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 470 руб.1118 руб. в СплитУглошлифовальная машина SKIL AG2857, 760Вт.,125мм
-
В наличииЦена 4 500 руб. 6 360 руб.1125 руб. в СплитУгловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/1400ЭЛ (302.1.0.00)
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитМашина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитШлифовальная машина ленточная Зубр ЗЛШМ-76-950
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитАккумуляторная угловая шлифовальная машина ЗУБР AB-100-850, 20 В...
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитАккумуляторая шлифовальная машина SKIL SR7603, CLASSIC, без АКБ ...
-
В наличииЦена 4 970 руб.1243 руб. в СплитУглошлифовальная машина SKIL AG2826, 850Вт., 125мм
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал ...
-
В наличииЦена 5 080 руб.1270 руб. в СплитУШМ STEHER d 180 мм, 2000 Вт, (AGS-180-2000 S)
-
В наличииЦена 5 140 руб.1285 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 1400 Вт, d150 мм, (УШМ-150-1405...
-
В наличииЦена 5 320 руб. 9 463 руб.1330 руб. в СплитПолировальная машина Интерскол УПМ-180/1300ЭМ (180.1.1.00)
-
В наличииЦена 5 470 руб. 7 098 руб.1368 руб. в СплитУглошлифовальная машина Интерскол УШМ-230/2100М 2100Вт 6500об/ми...
Оптимальна для обработки сопряженных сложных участков, благодаря двухсторонней шлифовальной пластине. Использует быстросменные листы абразивной бумаги (на липучке). Новая эргономичная форма корпуса с резиновыми вставками. Эффективное удаление пыли через опорную плиту. Возможно подключение шлифовальной машины Makita к пылесосу.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Виброшлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Виброшлифовальная машина Makita BO4566 200Вт