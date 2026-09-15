Top.Mail.Ru
Виброшлифовальная машина Makita BO4566 200Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виброшлифовальная машина Makita BO4566 200Вт

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 1
Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 2
Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 3
Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 4
Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 5
Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 6
Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 7
Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 8
Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 9
Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 10
Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 11
Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина вибрационная
  • Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 1
  • Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 2
  • Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 3
  • Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 4
  • Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 5
  • Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 6
  • Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 7
  • Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 8
  • Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 9
  • Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 10
  • Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 11
  • Вибро шлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639362
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина вибрационная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х22х14
Вес, кг.
1.32

Описание товара Виброшлифовальная машина Makita BO4566 200Вт

Оптимальна для обработки сопряженных сложных участков, благодаря двухсторонней шлифовальной пластине. Использует быстросменные листы абразивной бумаги (на липучке). Новая эргономичная форма корпуса с резиновыми вставками. Эффективное удаление пыли через опорную плиту. Возможно подключение шлифовальной машины Makita к пылесосу.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Виброшлифовальная машина Makita BO4566 200Вт




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина вибрационная
Страна производитель
Китай
Описание
Оптимальна для обработки сопряженных сложных участков, благодаря двухсторонней шлифовальной пластине. Использует быстросменные листы абразивной бумаги (на липучке). Новая эргономичная форма корпуса с резиновыми вставками. Эффективное удаление пыли через опорную плиту. Возможно подключение шлифовальной машины Makita к пылесосу.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Виброшлифовальная машина Makita BO4566 200Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...