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УШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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УШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S)

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УШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S) - фото 1
УШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S) - фото 2
УШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S) - фото 3
УШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S) - фото 4
УШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S) - фото 5
УШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Макс. частота вращения диска
6600
  • УШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S) - фото 1
  • УШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S) - фото 2
  • УШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S) - фото 3
  • УШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S) - фото 4
  • УШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S) - фото 5
  • УШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 520 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708541
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
УШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S)
5 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
6600
Защита от перегрузок
да
Высота, см
17
Длина, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х17х12
Вес, кг.
5.2

Описание товара УШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S)

Угловая шлифмашина STEHER AGS-230-2200 S, предназначена для использования в качестве отрезной, дисковой шлифовальной, шлифовальной и зачистной машины при установке соответствующего расходного инструмента.



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Отзывы о товаре УШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
6600
Защита от перегрузок
да
Высота, см
17
Длина, см
55
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина STEHER AGS-230-2200 S, предназначена для использования в качестве отрезной, дисковой шлифовальной, шлифовальной и зачистной машины при установке соответствующего расходного инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


УШМ STEHER d 230 мм, 2200 Вт, (AGS-230-2200 S) - по цене 5520 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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