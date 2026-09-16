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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100)

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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) - фото 3
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) - фото 4
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) - фото 5
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) - фото 6
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) - фото 7
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) - фото 8
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1100
Диаметр диска
125
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) - фото 8
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721305
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100)
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1100
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
нет
Высота, см
11
Длина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х15х11
Вес, кг.
2.87

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100)

Одноручная УШМ для эффективной работы с разными материалами - резки металла, кирпича, керамики, зачистки и шлифовки. При сохранении компактных размеров, мощность 1100 Вт позволяет выполнять работу быстро и качественно. Применяется для зачистки, шлифовки и резки металлов, резки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов.



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Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1100
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
нет
Высота, см
11
Длина, см
40
Страна производитель
Китай
Описание
Одноручная УШМ для эффективной работы с разными материалами - резки металла, кирпича, керамики, зачистки и шлифовки. При сохранении компактных размеров, мощность 1100 Вт позволяет выполнять работу быстро и качественно. Применяется для зачистки, шлифовки и резки металлов, резки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловая шлифовальная машина ЗУБР 1100 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-1100) - по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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