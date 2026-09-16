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УШМ STEHER d 180 мм, 2000 Вт, (AGS-180-2000 S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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УШМ STEHER d 180 мм, 2000 Вт, (AGS-180-2000 S)

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УШМ STEHER d 180 мм, 2000 Вт, (AGS-180-2000 S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Макс. частота вращения диска
8000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 080 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708540
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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УШМ STEHER d 180 мм, 2000 Вт, (AGS-180-2000 S)
5 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STEHER
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
8000
Защита от перегрузок
да
Высота, см
15
Длина, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х17х12
Вес, кг.
4.87

Описание товара УШМ STEHER d 180 мм, 2000 Вт, (AGS-180-2000 S)

Угловая шлифмашина STEHER AGS-180-2000 S, предназначена для использования в качестве отрезной, дисковой шлифовальной, шлифовальной и зачистной машины при установке соответствующего расходного инструмента.



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Отзывы о товаре УШМ STEHER d 180 мм, 2000 Вт, (AGS-180-2000 S)




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Характеристики
Бренд
STEHER
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
8000
Защита от перегрузок
да
Высота, см
15
Длина, см
55
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина STEHER AGS-180-2000 S, предназначена для использования в качестве отрезной, дисковой шлифовальной, шлифовальной и зачистной машины при установке соответствующего расходного инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


УШМ STEHER d 180 мм, 2000 Вт, (AGS-180-2000 S) - стоимость товара 5080 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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