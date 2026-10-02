Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1800
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6000
Регулировка частоты вращения
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 266502
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 620 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1800
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22,2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х17х12
Вес, кг.
5.13
Описание товара Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3
Углошлифовальная машина Зубр МАСТЕР УШМ-180-1800 ПМ3 применяется в строительно-ремонтных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Возможна фиксация выключателя во включенном состоянии для продолжительных работ. Поворотная основная рукоятка обеспечивает удобную работу с инструментом в труднодоступных местах. Кожух защищает пользователя от искр и пыли.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1800
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22,2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6000
Развернуть
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Углошлифовальная машина Зубр МАСТЕР УШМ-180-1800 ПМ3 применяется в строительно-ремонтных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Возможна фиксация выключателя во включенном состоянии для продолжительных работ. Поворотная основная рукоятка обеспечивает удобную работу с инструментом в труднодоступных местах. Кожух защищает пользователя от искр и пыли.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 – стоимость товара 4620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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