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Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3

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Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 - фото 1
Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 - фото 2
Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 - фото 3
Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 - фото 4
Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 - фото 5
Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 - фото 6
Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 - фото 7
Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 - фото 8
Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1800
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6000
Регулировка частоты вращения
нет
  • Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 - фото 3
  • Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 - фото 4
  • Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 - фото 5
  • Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 - фото 6
  • Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 - фото 7
  • Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 - фото 8
  • Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 266502
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3
4 620 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1800
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22,2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х17х12
Вес, кг.
5.13

Описание товара Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3

Углошлифовальная машина Зубр МАСТЕР УШМ-180-1800 ПМ3 применяется в строительно-ремонтных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Возможна фиксация выключателя во включенном состоянии для продолжительных работ. Поворотная основная рукоятка обеспечивает удобную работу с инструментом в труднодоступных местах. Кожух защищает пользователя от искр и пыли.



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1800
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22,2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6000
Развернуть
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина Зубр МАСТЕР УШМ-180-1800 ПМ3 применяется в строительно-ремонтных работах для резки и шлифовки твердых материалов. Возможна фиксация выключателя во включенном состоянии для продолжительных работ. Поворотная основная рукоятка обеспечивает удобную работу с инструментом в труднодоступных местах. Кожух защищает пользователя от искр и пыли.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина шлифовальная угловая Зубр Мастер УШМ-180-1800 ПМ3 – стоимость товара 4620 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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