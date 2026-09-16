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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 900 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-900) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 900 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-900)

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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 900 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-900) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 900 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-900) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 900 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-900) - фото 3
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 900 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-900) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
900
Диаметр диска
125
В кейсе
нет
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 900 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-900) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 900 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-900) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 900 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-900) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 900 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-900) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб. 
Начислим 70 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721308
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 900 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-900)
4 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
900
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Высота, см
10.5
Длина, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х15х11
Вес, кг.
2.61

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 900 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-900)

Болгарка ЗУБР Профессионал, 125 мм, 900 Вт УШМ-П125-900 обладает увеличенной мощностью при сохранении компактных размеров. Сочетание диска 125 мм и мощности двигателя отлично подходит для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки и шлифовки. Простота конструкции и усиленная пылезащита всех узлов гарантирует долгий срок службы даже при самых суровых условиях эксплуатации.



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Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 900 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-900)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
900
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Высота, см
10.5
Длина, см
36
Страна производитель
Китай
Описание
Болгарка ЗУБР Профессионал, 125 мм, 900 Вт УШМ-П125-900 обладает увеличенной мощностью при сохранении компактных размеров. Сочетание диска 125 мм и мощности двигателя отлично подходит для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки и шлифовки. Простота конструкции и усиленная пылезащита всех узлов гарантирует долгий срок службы даже при самых суровых условиях эксплуатации.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловая шлифовальная машина ЗУБР 900 Вт, d125 мм, Профессионал (УШМ-П125-900) – стоимость товара 4340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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