Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A)
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная углошлифовальная машина SKIL AG2907, XP, 1АКБ(4Ач)+ЗУ(2.4A)
Мощный и удобный инструмент, совместимый с отрезными и шлифовальными дисками диаметром 125 мм. Она идеально подходит для выполнения различных работ по резке и шлифовке с высоким уровнем контроля. Мощный двигатель 20V Max (18V) – обеспечивает эффективную работу без проводов. Плавный пуск – система мягкого старта предотвращает резкие рывки при запуске инструмента. Переключатель защиты от случайного пуска – предотвращает автоматический запуск при установке аккумулятора в положении «включено». Регулируемая защитная крышка ‘Clic’ – позволяет быстро изменять положение экрана без ключа для защиты от искр в нужном направлении. Три положения боковой рукоятки – обеспечивают удобный хват для любых задач. Фиксация шпинделя – упрощает замену оснастки. Компактный и легкий корпус – повышает удобство работы и маневренность. Интегрированное хранилище ключа в рукоятке – позволяет всегда иметь инструмент для смены оснастки под рукой. Литий-ионная технология – отсутствие эффекта памяти, самозарядки и всегда готовность к работе. Эргономичный дизайн и мягкие накладки – обеспечивают комфорт и надежное удержание инструмента во время работы. Индикатор уровня заряда аккумулятора – позволяет своевременно контролировать запас энергии. Современная аккумуляторная система PWRCORE 20™
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