Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11500
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681504
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Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA5095X01 1900Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
Makita GA5095X01 – это полупрофессиональная угловая шлифовальная машина, предназначенная для выполнения различных задач. Она оснащена мощным щеточным двигателем на 1900 Вт, обеспечивающим стабильную работу при максимальном числе оборотов до 11500 об/мин. Диаметр диска составляет 125 мм, что позволяет эффективно обрабатывать различные материалы. Благодаря системе плавного пуска и поддержанию постоянных оборотов под нагрузкой, инструмент обеспечивает плавное и стабильное начало работы и поддерживает производительность даже при интенсивном использовании. Защита от непреднамеренного пуска повышает безопасность эксплуатации, а широкий клавиша включения обеспечивает удобство управления. Модель также оснащена функцией SJSII и AFT для дополнительной защиты и контроля.
Makita GA5095X01 – это полупрофессиональная угловая шлифовальная машина, предназначенная для выполнения различных задач. Она оснащена мощным щеточным двигателем на 1900 Вт, обеспечивающим стабильную работу при максимальном числе оборотов до 11500 об/мин. Диаметр диска составляет 125 мм, что позволяет эффективно обрабатывать различные материалы. Благодаря системе плавного пуска и поддержанию постоянных оборотов под нагрузкой, инструмент обеспечивает плавное и стабильное начало работы и поддерживает производительность даже при интенсивном использовании. Защита от непреднамеренного пуска повышает безопасность эксплуатации, а широкий клавиша включения обеспечивает удобство управления. Модель также оснащена функцией SJSII и AFT для дополнительной защиты и контроля.
Углошлифовальная машина Makita GA5095X01 1900Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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