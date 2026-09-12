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Углошлифовальная машина Makita GA5095X01 1900Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина Makita GA5095X01 1900Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм

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Углошлифовальная машина Makita GA5095X01 1900Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 1
Углошлифовальная машина Makita GA5095X01 1900Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 2
Углошлифовальная машина Makita GA5095X01 1900Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11500
  • Углошлифовальная машина Makita GA5095X01 1900Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 1
  • Углошлифовальная машина Makita GA5095X01 1900Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 2
  • Углошлифовальная машина Makita GA5095X01 1900Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681504
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11500
Высота, см
13
Длина, см
32.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х9
Вес, кг.
3.5

Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA5095X01 1900Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм

Makita GA5095X01 – это полупрофессиональная угловая шлифовальная машина, предназначенная для выполнения различных задач. Она оснащена мощным щеточным двигателем на 1900 Вт, обеспечивающим стабильную работу при максимальном числе оборотов до 11500 об/мин. Диаметр диска составляет 125 мм, что позволяет эффективно обрабатывать различные материалы. Благодаря системе плавного пуска и поддержанию постоянных оборотов под нагрузкой, инструмент обеспечивает плавное и стабильное начало работы и поддерживает производительность даже при интенсивном использовании. Защита от непреднамеренного пуска повышает безопасность эксплуатации, а широкий клавиша включения обеспечивает удобство управления. Модель также оснащена функцией SJSII и AFT для дополнительной защиты и контроля.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita GA5095X01 1900Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
11500
Высота, см
13
Длина, см
32.6
Страна производитель
Китай
Описание
Makita GA5095X01 – это полупрофессиональная угловая шлифовальная машина, предназначенная для выполнения различных задач. Она оснащена мощным щеточным двигателем на 1900 Вт, обеспечивающим стабильную работу при максимальном числе оборотов до 11500 об/мин. Диаметр диска составляет 125 мм, что позволяет эффективно обрабатывать различные материалы. Благодаря системе плавного пуска и поддержанию постоянных оборотов под нагрузкой, инструмент обеспечивает плавное и стабильное начало работы и поддерживает производительность даже при интенсивном использовании. Защита от непреднамеренного пуска повышает безопасность эксплуатации, а широкий клавиша включения обеспечивает удобство управления. Модель также оснащена функцией SJSII и AFT для дополнительной защиты и контроля.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Углошлифовальная машина Makita GA5095X01 1900Вт 11500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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