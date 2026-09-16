Угловая шлифовальная машина бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 2 АКБ (4 А·ч), сумка, Профессионал (AB-125-42)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 770 руб.
В наличии
Код товара: 706782
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Высота, см
11.5
Длина, см
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х30х12
Вес, кг.
4
Описание товара Угловая шлифовальная машина бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 2 АКБ (4 А·ч), сумка, Профессионал (AB-125-42)
Бесщеточная угловая шлифовальная машина ЗУБР Профессионал 20В AB-125-42 подходит для выполнения зачистки, шлифования и резки материалов, обработки камня и бетона. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
10000
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Высота, см
11.5
Длина, см
36
Страна производитель
Китай
Бесщеточная угловая шлифовальная машина ЗУБР Профессионал 20В AB-125-42 подходит для выполнения зачистки, шлифования и резки материалов, обработки камня и бетона. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Угловая шлифовальная машина бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 2 АКБ (4 А·ч), сумка, Профессионал (AB-125-42) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 15770 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 125 мм, 2 АКБ (4 А·ч), сумка, Профессионал (AB-125-42)