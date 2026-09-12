Угловая шлифмашина Bosch GWS 14-125 S (06017D0100)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Регулировка частоты вращения
да
Емкость аккумулятора
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680702
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
да
Емкость аккумулятора
0
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х16х13
Вес, кг.
3.37
Описание товара Угловая шлифмашина Bosch GWS 14-125 S (06017D0100)
Максимальная производительность за счет увеличения мощности и прочности, улучшенная защита от пыли и функция выбора скорости значительно повышают эффективность GWS 14-125 S Professional. Значительно уменьшенный размер рукоятки повышает удобство работы. KickBack Control, Restart Protection и боковая рукоятка с Vibration Control повышают безопасность пользователя. Кроме того, инструмент оснащен функциями Constant Speed, Soft Start и Overload Protection.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11500
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Емкость аккумулятора
0
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Максимальная производительность за счет увеличения мощности и прочности, улучшенная защита от пыли и функция выбора скорости значительно повышают эффективность GWS 14-125 S Professional. Значительно уменьшенный размер рукоятки повышает удобство работы. KickBack Control, Restart Protection и боковая рукоятка с Vibration Control повышают безопасность пользователя. Кроме того, инструмент оснащен функциями Constant Speed, Soft Start и Overload Protection.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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