Углошлифовальная машина Makita GA5093X01
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11500
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681503
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11500
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
14
Длина, см
34.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х9
Вес, кг.
2.8
Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA5093X01
Надежная, мощная угловая шлифмашинка Makita GA5093X01. Потребляемая мощность 1900 Вт, кол-во оборотов 2800 – 11500 об/мин. Все функции для удобной и производительной работы: плавный пуск, регулировка оборотов, поддержание оборотов, защита от случайного включения, электронная защита двигателя, тормоз двигателя, антивибрационная система. Удобная дополнительная рукоятка обеспечивает крепкий и надежный хват инструмента.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11500
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
14
Длина, см
34.9
Страна производитель
Китай
Надежная, мощная угловая шлифмашинка Makita GA5093X01. Потребляемая мощность 1900 Вт, кол-во оборотов 2800 – 11500 об/мин. Все функции для удобной и производительной работы: плавный пуск, регулировка оборотов, поддержание оборотов, защита от случайного включения, электронная защита двигателя, тормоз двигателя, антивибрационная система. Удобная дополнительная рукоятка обеспечивает крепкий и надежный хват инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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