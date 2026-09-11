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Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002)

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Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002) - фото 1
Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002) - фото 2
Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002) - фото 3
Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002) - фото 4
Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002) - фото 5
Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002) - фото 6
Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002) - фото 7
Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11500
Регулировка частоты вращения
да
  • Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002) - фото 1
  • Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002) - фото 2
  • Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002) - фото 3
  • Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002) - фото 4
  • Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002) - фото 5
  • Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002) - фото 6
  • Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002) - фото 7
  • Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 76871
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11500
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
10.3
Длина, см
31.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х16х13
Вес, кг.
6.6

Описание товара Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002)

Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-125 CIE 0.601.79P.002 оснащена мощным двигателем Чемпион, который имеет увеличенный крутящий момент. Мягкие накладки на корпусе способствует более надежному удержанию инструмента.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Шлифмашина угловая Bosch GWS 19-125 CIE (60179P002)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11500
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
10.3
Длина, см
31.1
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина Bosch GWS 19-125 CIE 0.601.79P.002 оснащена мощным двигателем Чемпион, который имеет увеличенный крутящий момент. Мягкие накладки на корпусе способствует более надежному удержанию инструмента.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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