Машина полировальная Makita PO5000C
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Характеристики
Описание товара Машина полировальная Makita PO5000C
Угловая полировальная машина Makita PO5000C - универсальный инструмент для грубого удаления ржавчины и снятия слоя краски, тонкой шлифовки и финишной полировки поверхностей. Makita PO5000C совмещает вращательный и вибрационный режимы работы, имеет функцию принудительного вращения подошвы и электронную стабилизацию числа оборотов, обеспечивая плавный пуск, постоянство скорости работы и высокое качество обработки поверхности. Регулировка скорости позволяет заранее выбрать нужный режим, в зависимости от обрабатываемого материала. Эффективная система пылеудаления через шлифовальную пластину позволяет повысить точность работы.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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