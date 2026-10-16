Углошлифовальная машина Makita GA7082
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
180
Макс. частота вращения диска
6600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб.
В наличии
Код товара: 639638
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
20 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
6600
Высота, см
56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х25х25
Вес, кг.
2.8
Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA7082
Мощная угловая шлифовальная машина c диском 180 мм для тяжелых условий эксплуатации. Высокая степень защиты от пыли и влаги. Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента. Большие сервисные окна для замены щеток. Рукоятка устанавливается в 3 положениях для удобства работы.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
6600
Высота, см
56
Страна производитель
Китай
Мощная угловая шлифовальная машина c диском 180 мм для тяжелых условий эксплуатации. Высокая степень защиты от пыли и влаги. Спиральные конические зубчатые шестерни для более плавного вращения и эффективной передачи крутящего момента. Большие сервисные окна для замены щеток. Рукоятка устанавливается в 3 положениях для удобства работы.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина Makita GA7082 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 20990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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