Углошлифовальная машина Makita GA7071X1
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Макс. частота вращения диска
8500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 490 руб.
В наличии
Код товара: 639637
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
8500
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х20х17
Вес, кг.
2.8
Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA7071X1
Угловая шлифовальная машина оснащена мощным двигателем 2400 Вт для высокопроизводительных работ. Имеет D-образная рукоятку для дополнительной защиты пользователя. Двухступенчатый пусковой переключатель. Функция AFT, которая обнаруживает отдачу или заедание колеса и останавливает инструмент. Плавный пуск, механический тормоз, защита от перезапуска.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
8500
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Угловая шлифовальная машина оснащена мощным двигателем 2400 Вт для высокопроизводительных работ. Имеет D-образная рукоятку для дополнительной защиты пользователя. Двухступенчатый пусковой переключатель. Функция AFT, которая обнаруживает отдачу или заедание колеса и останавливает инструмент. Плавный пуск, механический тормоз, защита от перезапуска.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифовальная машина Makita GA7071X1 - данный товар вы можете купить по цене 21490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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