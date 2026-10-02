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Углошлифовальная машина Makita GA7071X1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина Makita GA7071X1

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Углошлифовальная машина Makita GA7071X1 - фото 1
Углошлифовальная машина Makita GA7071X1 - фото 2
Углошлифовальная машина Makita GA7071X1 - фото 3
Углошлифовальная машина Makita GA7071X1 - фото 4
Углошлифовальная машина Makita GA7071X1 - фото 5
Углошлифовальная машина Makita GA7071X1 - фото 6
Углошлифовальная машина Makita GA7071X1 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Макс. частота вращения диска
8500
  • Углошлифовальная машина Makita GA7071X1 - фото 1
  • Углошлифовальная машина Makita GA7071X1 - фото 2
  • Углошлифовальная машина Makita GA7071X1 - фото 3
  • Углошлифовальная машина Makita GA7071X1 - фото 4
  • Углошлифовальная машина Makita GA7071X1 - фото 5
  • Углошлифовальная машина Makita GA7071X1 - фото 6
  • Углошлифовальная машина Makita GA7071X1 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 490 руб. 
Начислим 344 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639637
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Углошлифовальная машина Makita GA7071X1
21 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
8500
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х20х17
Вес, кг.
2.8

Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA7071X1

Угловая шлифовальная машина оснащена мощным двигателем 2400 Вт для высокопроизводительных работ. Имеет D-образная рукоятку для дополнительной защиты пользователя. Двухступенчатый пусковой переключатель. Функция AFT, которая обнаруживает отдачу или заедание колеса и останавливает инструмент. Плавный пуск, механический тормоз, защита от перезапуска.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita GA7071X1




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
8500
Высота, см
19
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифовальная машина оснащена мощным двигателем 2400 Вт для высокопроизводительных работ. Имеет D-образная рукоятку для дополнительной защиты пользователя. Двухступенчатый пусковой переключатель. Функция AFT, которая обнаруживает отдачу или заедание колеса и останавливает инструмент. Плавный пуск, механический тормоз, защита от перезапуска.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина Makita GA7071X1 - данный товар вы можете купить по цене 21490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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