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Машинка шлифовальная орбитальная (эксцентриковая) Metabo SXE 450 TurboTec (600129000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка шлифовальная орбитальная (эксцентриковая) Metabo SXE 450 TurboTec (600129000)

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Машинка шлифовальная орбитальная (эксцентриковая) Metabo SXE 450 TurboTec (600129000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина эксцентриковая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 930 руб. 
Начислим 351 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 81881
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Машинка шлифовальная орбитальная (эксцентриковая) Metabo SXE 450 TurboTec (600129000)
21 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина эксцентриковая
Размеры в упаковке, см
40х21х18
Вес, кг.
3.1

Описание товара Машинка шлифовальная орбитальная (эксцентриковая) Metabo SXE 450 TurboTec (600129000)

Эксцентриковая шлифмашина, мощность 350 Вт, частота вращения диска до 13100 об/мин, ход платформы 6.2 мм, диаметр диска до 150 мм, пылесборник, вес: 2.2 кг



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Отзывы о товаре Машинка шлифовальная орбитальная (эксцентриковая) Metabo SXE 450 TurboTec (600129000)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина эксцентриковая
Описание
Эксцентриковая шлифмашина, мощность 350 Вт, частота вращения диска до 13100 об/мин, ход платформы 6.2 мм, диаметр диска до 150 мм, пылесборник, вес: 2.2 кг


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Машинка шлифовальная орбитальная (эксцентриковая) Metabo SXE 450 TurboTec (600129000) - по цене 21930 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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