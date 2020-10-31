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Главная Товары для строительства и ремонта Электроинструмент Шлифовальные машины Metabo Машинка шлифовальная орбитальная (эксцентриковая) Metabo SXE 450 TurboTec (600129000)

Машинка шлифовальная орбитальная (эксцентриковая) Metabo SXE 450 TurboTec (600129000)

Артикул: 81881
Машинка шлифовальная орбитальная (эксцентриковая) Metabo SXE 450 TurboTec (600129000)
14 940 руб. 
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+ 227 КэтКоинов
Артикул: 81881
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 490 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товараШлифмашина эксцентриковая
Макс. частота вращения диска11000 об/мин
Мощность350 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска150 мм
Диаметр посадочного отверстия22.2 мм
Размер хода платформы6.2 мм
Дополнительная рукояткаесть
Крепление листалипучка
Регулировка частоты вращенияесть
Пылесборникесть
Питаниеот сети
Блокировка кнопки включенияда
Макс. частота колебания платформы22000 кол/мин
В кейсенет
Защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделянет
Длина, см20
Ширина, см10
Высота, см17
Вес, кг2.2
Эксцентриковая шлифмашина, мощность 350 Вт, частота вращения диска до 13100 об/мин, ход платформы 6.2 мм, диаметр диска до 150 мм, пылесборник, вес: 2.2 кг


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Самовывоз невозможен
Машинка шлифовальная орбитальная (эксцентриковая) Metabo SXE 450 TurboTec (600129000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 14940 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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