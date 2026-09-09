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Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт

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Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт - фото 1
Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт - фото 2
Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт - фото 3
Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт - фото 4
Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт - фото 5
Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт - фото 6
Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт - фото 7
Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт - фото 1
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт - фото 2
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт - фото 3
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт - фото 4
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт - фото 5
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт - фото 6
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт - фото 7
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218070
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х20
Вес, кг.
2.13

Описание товара Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт

Высоко эффективная эксцентриковая шлифовальная машина высокой мощности для обработки сложных поверхностей. Может быть использована как для грубой, так и для финишной обработки.



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Отзывы о товаре Эксцентриковая шлифовальная машина Patriot OS 150 450Вт




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание
Высоко эффективная эксцентриковая шлифовальная машина высокой мощности для обработки сложных поверхностей. Может быть использована как для грубой, так и для финишной обработки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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