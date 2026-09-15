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Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э)

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Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 1
Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 2
Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 3
Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 4
Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 5
Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 6
Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 7
Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 8
Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 9
Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 10
Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 11
Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 12
Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 13
Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 14
Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 15
Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 16
Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 17
Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1200
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Регулировка частоты вращения
нет
  • Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 1
  • Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 2
  • Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 3
  • Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 4
  • Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 5
  • Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 6
  • Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 7
  • Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 8
  • Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 9
  • Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 10
  • Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 11
  • Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 12
  • Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 13
  • Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 14
  • Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 15
  • Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 16
  • Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 17
  • Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674752
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э)
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1200
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Напряжение аккумулятора.
220
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х12х11
Вес, кг.
3

Описание товара Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э)

Изделие в новой линейке машин для резки, шлифовки, обдирки и зачистки с высокими потребительскими качествами., Универсальный инструмент солидной мощности с широким функционалом., Пылезащищенный выключатель (степень защиты IP5X) и лабиринтное уплотнение переднего подшипника - надежная защита важных узлов., Удобная блокировка шпинделя для быстрой замены диска., Корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло., Поворотная с шагом 90° голова позволяет настроить изделие под левую руку или для резки., Легкое включение удобной кнопкой в одно движение., Тонкий и эргономичный корпус позволяет удобно удерживать инструмент во время работы, не утомляясь., DP - фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе., Простой доступ к щеткам для замены. Посадочный диаметр - 22.2 мм.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1200
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
11000
Развернуть
Защита от перегрузок
да
Регулировка частоты вращения
нет
Напряжение аккумулятора.
220
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Изделие в новой линейке машин для резки, шлифовки, обдирки и зачистки с высокими потребительскими качествами., Универсальный инструмент солидной мощности с широким функционалом., Пылезащищенный выключатель (степень защиты IP5X) и лабиринтное уплотнение переднего подшипника - надежная защита важных узлов., Удобная блокировка шпинделя для быстрой замены диска., Корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло., Поворотная с шагом 90° голова позволяет настроить изделие под левую руку или для резки., Легкое включение удобной кнопкой в одно движение., Тонкий и эргономичный корпус позволяет удобно удерживать инструмент во время работы, не утомляясь., DP - фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе., Простой доступ к щеткам для замены. Посадочный диаметр - 22.2 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э) - по цене 3930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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