Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э)
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Характеристики
Описание товара Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э)
Изделие в новой линейке машин для резки, шлифовки, обдирки и зачистки с высокими потребительскими качествами., Универсальный инструмент солидной мощности с широким функционалом., Пылезащищенный выключатель (степень защиты IP5X) и лабиринтное уплотнение переднего подшипника - надежная защита важных узлов., Удобная блокировка шпинделя для быстрой замены диска., Корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло., Поворотная с шагом 90° голова позволяет настроить изделие под левую руку или для резки., Легкое включение удобной кнопкой в одно движение., Тонкий и эргономичный корпус позволяет удобно удерживать инструмент во время работы, не утомляясь., DP - фланцы из разного материала предотвращают чрезмерное затягивание диска при работе., Простой доступ к щеткам для замены. Посадочный диаметр - 22.2 мм.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Машина углошлифовальная ЗУБР 1200 Вт, d125 мм, регулировка оборотов (УШМ-125-1205 Э)