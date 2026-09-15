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Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ

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Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 1
Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 2
Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 3
Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 4
Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 5
Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 6
Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 7
Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 8
Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 9
Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 10
Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 11
Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 12
Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 13
Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 14
Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 15
Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 16
Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 17
Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 18
Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1500
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
9500
  • Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 1
  • Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 2
  • Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 3
  • Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 4
  • Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 5
  • Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 6
  • Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 7
  • Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 8
  • Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 9
  • Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 10
  • Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 11
  • Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 12
  • Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 13
  • Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 14
  • Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 15
  • Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 16
  • Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 17
  • Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 18
  • Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 566596
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ
6 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1500
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
9500
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х13х12
Вес, кг.
3

Описание товара Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ

Углошлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - одноручная УШМ с максимальной в линейке машин ЗУБР мощностью 1500 Вт и регулировкой оборотов максимально эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки. Системы защиты пользователя и изделия, а также поддержание рабочих характеристик при любой нагрузке позволяют выполнять любую предстоящую работу проще и быстрее. Применяется для зачистки, шлифовки и резки металлов, обработки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
1500
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
9500
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина Зубр Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - одноручная УШМ с максимальной в линейке машин ЗУБР мощностью 1500 Вт и регулировкой оборотов максимально эффективна для всех видов работ - резки металла, кирпича, керамики, зачистки, шлифовки и обдирки. Системы защиты пользователя и изделия, а также поддержание рабочих характеристик при любой нагрузке позволяют выполнять любую предстоящую работу проще и быстрее. Применяется для зачистки, шлифовки и резки металлов, обработки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машина углошлифовальная ЗУБР Профессионал УШМ-П125-1500 ЭПСТ - стоимость товара 6100 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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