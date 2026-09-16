Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П)
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Характеристики
Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, (УШМ-180-2005 П)
Зубр УШМ-180-2005 П - однофазный электроинструмент для резки, зачистки и шлифования твердых материалов, включая металлы. Установка диска осуществляется при помощи суперфланца, что облегчает его замену и демонтаж. И подшипник, и выключатель имеют качественную пылезащиту. Конструктивные достоинства угловой шлифмашины Зубр УШМ-180-2005 П Защита от непреднамеренного запуска. Фиксация пусковой кнопки в активном положении. Подача электроснабжения через длинный двухметровый кабель. Ограничение пускового тока для исключения перегрузок. Возможность реза на глубину до 60 мм. Этот инструмент оснащен дополнительной рукояткой, закрепляемой при одном из фиксированных положений. Купить угловую шлифмашину Зубр УШМ-180-2005 П в магазине Agrox Всем нашим клиентам доступны компетентные консультации. Сверх того: Организуется оперативная доставка заказов в пределах всей Беларуси. Возможно оформление расчетов с нами в кредит или рассрочку. Учет скидки всем постоянным покупателям Agrox. На любые болгарки, купленные у нас, выписываются гарантийные обязательства. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
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