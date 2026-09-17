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Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм

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Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм - фото 1
Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм - фото 2
Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм - фото 3
Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм - фото 4
Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм - фото 5
Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм - фото 6
Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
24000
Регулировка частоты вращения
да
  • Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм - фото 1
  • Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм - фото 2
  • Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм - фото 3
  • Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм - фото 4
  • Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм - фото 5
  • Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм - фото 6
  • Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб. 
Начислим 472 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743305
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм
7 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
24000
Регулировка частоты вращения
да
Габариты (ШxВxГ)
310x130x190 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х20
Вес, кг.
2.2

Описание товара Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм

Мощная эксцентриковая шлифмашина с системой X-Flow и дополнительной рукояткой. SKIL SR2117 — это высокоэффективная эксцентриковая шлифовальная машина мощностью 400 Вт, разработанная для шлифовки как плоских, так и изогнутых поверхностей. Благодаря эксцентриковому движению она обеспечивает как тонкую отделку, так и интенсивное снятие материала, а регулировка скорости позволяет точно подстраиваться под любой тип работы и материал. Инструмент оснащён уникальной запатентованной системой пылеудаления X-Flow, которая работает без фильтра, не засоряется и обеспечивает стабильную мощность всасывания. Для ещё более эффективного удаления пыли в комплекте предусмотрен адаптер для подключения к пылесосу. Дополнительная регулируемая рукоятка улучшает контроль над инструментом, особенно при обработке больших площадей. Система балансировки с противовесом (VRS) снижает уровень вибрации, обеспечивая комфорт даже при длительной работе.



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Отзывы о товаре Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Skil
Тип двигателя
щеточный
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
24000
Регулировка частоты вращения
да
Габариты (ШxВxГ)
310x130x190 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная эксцентриковая шлифмашина с системой X-Flow и дополнительной рукояткой. SKIL SR2117 — это высокоэффективная эксцентриковая шлифовальная машина мощностью 400 Вт, разработанная для шлифовки как плоских, так и изогнутых поверхностей. Благодаря эксцентриковому движению она обеспечивает как тонкую отделку, так и интенсивное снятие материала, а регулировка скорости позволяет точно подстраиваться под любой тип работы и материал. Инструмент оснащён уникальной запатентованной системой пылеудаления X-Flow, которая работает без фильтра, не засоряется и обеспечивает стабильную мощность всасывания. Для ещё более эффективного удаления пыли в комплекте предусмотрен адаптер для подключения к пылесосу. Дополнительная регулируемая рукоятка улучшает контроль над инструментом, особенно при обработке больших площадей. Система балансировки с противовесом (VRS) снижает уровень вибрации, обеспечивая комфорт даже при длительной работе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм – стоимость товара 7950 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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