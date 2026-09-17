Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм
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Характеристики
Описание товара Эксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм
Мощная эксцентриковая шлифмашина с системой X-Flow и дополнительной рукояткой. SKIL SR2117 — это высокоэффективная эксцентриковая шлифовальная машина мощностью 400 Вт, разработанная для шлифовки как плоских, так и изогнутых поверхностей. Благодаря эксцентриковому движению она обеспечивает как тонкую отделку, так и интенсивное снятие материала, а регулировка скорости позволяет точно подстраиваться под любой тип работы и материал. Инструмент оснащён уникальной запатентованной системой пылеудаления X-Flow, которая работает без фильтра, не засоряется и обеспечивает стабильную мощность всасывания. Для ещё более эффективного удаления пыли в комплекте предусмотрен адаптер для подключения к пылесосу. Дополнительная регулируемая рукоятка улучшает контроль над инструментом, особенно при обработке больших площадей. Система балансировки с противовесом (VRS) снижает уровень вибрации, обеспечивая комфорт даже при длительной работе.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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