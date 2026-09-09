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Машина шлифовальная плоская вибрационная Einhell TE-OS 2520 E (4460620) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина шлифовальная плоская вибрационная Einhell TE-OS 2520 E (4460620)

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Машина шлифовальная плоская вибрационная Einhell TE-OS 2520 E (4460620) - фото 1
Машина шлифовальная плоская вибрационная Einhell TE-OS 2520 E (4460620) - фото 2
Машина шлифовальная плоская вибрационная Einhell TE-OS 2520 E (4460620) - фото 3
Машина шлифовальная плоская вибрационная Einhell TE-OS 2520 E (4460620) - фото 4
Машина шлифовальная плоская вибрационная Einhell TE-OS 2520 E (4460620) - фото 5
Машина шлифовальная плоская вибрационная Einhell TE-OS 2520 E (4460620) - фото 6
Машина шлифовальная плоская вибрационная Einhell TE-OS 2520 E (4460620) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
7000
Регулировка частоты вращения
да
  • Машина шлифовальная плоская вибрационная Einhell TE-OS 2520 E (4460620) - фото 1
  • Машина шлифовальная плоская вибрационная Einhell TE-OS 2520 E (4460620) - фото 2
  • Машина шлифовальная плоская вибрационная Einhell TE-OS 2520 E (4460620) - фото 3
  • Машина шлифовальная плоская вибрационная Einhell TE-OS 2520 E (4460620) - фото 4
  • Машина шлифовальная плоская вибрационная Einhell TE-OS 2520 E (4460620) - фото 5
  • Машина шлифовальная плоская вибрационная Einhell TE-OS 2520 E (4460620) - фото 6
  • Машина шлифовальная плоская вибрационная Einhell TE-OS 2520 E (4460620) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266521
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Характеристики

Бренд
Einhell
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
7000
Регулировка частоты вращения
да
Размер хода платформы
2
Высота, см
13.9
Длина, см
43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х25х14
Вес, кг.
3.7

Описание товара Машина шлифовальная плоская вибрационная Einhell TE-OS 2520 E (4460620)

Виброшлифовальная машина Einhell TE-OS 2520 E 4460620 предназначена для обработки поверхностей из металла, дерева и пластика. Электронная регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный режим для работы с конкретным материалом. Крепление абразивной бумаги осуществляется с помощью зажимов или липучки, что способствует их быстрой замене. Благодаря наличию специальных амортизаторов воздействие вибрации на пользователя сведено к минимуму.



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная плоская вибрационная Einhell TE-OS 2520 E (4460620)




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Характеристики
Бренд
Einhell
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
7000
Регулировка частоты вращения
да
Размер хода платформы
2
Высота, см
13.9
Длина, см
43
Страна производитель
Китай
Описание
Виброшлифовальная машина Einhell TE-OS 2520 E 4460620 предназначена для обработки поверхностей из металла, дерева и пластика. Электронная регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный режим для работы с конкретным материалом. Крепление абразивной бумаги осуществляется с помощью зажимов или липучки, что способствует их быстрой замене. Благодаря наличию специальных амортизаторов воздействие вибрации на пользователя сведено к минимуму.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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