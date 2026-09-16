Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П)
Зубр УШМ-230-2405 П - сетевой инструмент для механической обработки металлических заготовок методами резки, зачистки и шлифования. В зависимости от конкретной операции используются соответствующие диски, легко заменяемые прямо на месте проведения работ. Конструктивные достоинства угловой шлифмашины Зубр УШМ-230-2405 П Система защиты от случайного запуска. Двухпозиционная дополнительная рукоятка. Пылезащитное исполнение широкого выключателя. Запуск двигателя без перегрузок и рывков. Оптимальная для теплоотведения конструкция корпуса редуктора. Основная рукоятка и рабочая головка этого инструмент поворачиваются, помогая оператору занимать удобное положение при работе в стесненных условиях. Купить угловую шлифмашину Зубр УШМ-230-2405 П в магазине Agrox Всем нашим клиентам оказывается информационная поддержка. Также к их услугам: Быстрая доставка заказов в пределах всей Беларуси. Наличный и безналичный способ оплаты товаров. Кредитование покупки и рассрочка платежа. При повторных обращениях в нашем магазине вам будет доступна весомая скидка. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 300 руб.1825 руб. в СплитУШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, Профессионал (У...
-
В наличииЦена 7 550 руб. 11 000 руб.1888 руб. в СплитМашина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denz...
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитУглошлифовальная машина Makita GA5030RK 720Вт 11000об/мин рез.шп...
-
В наличииЦена 7 940 руб.1985 руб. в СплитУШМ ЗУБР 1900 Вт, d125 мм, регулировка оборотов, фланец ?МИГ?, П...
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитЭксцентриковая Шлифовальная машина SKIL SR2117, 400Вт., 125мм
-
В наличииЦена 8 250 руб.2063 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2605...
-
В наличииЦена 8 350 руб.2088 руб. в СплитУШМ ЗУБР 12 В, D76 мм, 1 АКБ тип Т7 (4 А·ч), бесщеточная, сумка,...
-
В наличииЦена 8 390 руб.2098 руб. в СплитУглошлифмашина RAG1010-125SF 5133002497 Ryobi
-
В наличииЦена 8 460 руб.2115 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал ...
-
В наличииЦена 8 610 руб.2153 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d230 мм, Профессионал ...
-
В наличииЦена 8 940 руб.2235 руб. в СплитАккумуляторная угловая шлифовальная машина SKIL AG2990, CLASSIC,...
-
В наличииЦена 9 000 руб.2250 руб. в СплитУгловая шлифовальная машина бесщеточная ЗУБР 12 В, d76 мм, 2 АКБ...
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П)