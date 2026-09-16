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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П)

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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 3
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 4
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 5
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 6
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 7
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 8
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 9
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 10
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 11
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 12
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2400
Диаметр диска
230
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 8
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 9
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 10
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 11
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 12
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721302
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П)
7 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2400
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Защита от перегрузок
нет
Высота, см
16
Длина, см
53
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х18х14
Вес, кг.
6.24

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П)

Зубр УШМ-230-2405 П - сетевой инструмент для механической обработки металлических заготовок методами резки, зачистки и шлифования. В зависимости от конкретной операции используются соответствующие диски, легко заменяемые прямо на месте проведения работ. Конструктивные достоинства угловой шлифмашины Зубр УШМ-230-2405 П Система защиты от случайного запуска. Двухпозиционная дополнительная рукоятка. Пылезащитное исполнение широкого выключателя. Запуск двигателя без перегрузок и рывков. Оптимальная для теплоотведения конструкция корпуса редуктора. Основная рукоятка и рабочая головка этого инструмент поворачиваются, помогая оператору занимать удобное положение при работе в стесненных условиях. Купить угловую шлифмашину Зубр УШМ-230-2405 П в магазине Agrox Всем нашим клиентам оказывается информационная поддержка. Также к их услугам: Быстрая доставка заказов в пределах всей Беларуси. Наличный и безналичный способ оплаты товаров. Кредитование покупки и рассрочка платежа. При повторных обращениях в нашем магазине вам будет доступна весомая скидка. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2400
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Защита от перегрузок
нет
Высота, см
16
Развернуть
Длина, см
53
Страна производитель
Китай
Описание
Зубр УШМ-230-2405 П - сетевой инструмент для механической обработки металлических заготовок методами резки, зачистки и шлифования. В зависимости от конкретной операции используются соответствующие диски, легко заменяемые прямо на месте проведения работ. Конструктивные достоинства угловой шлифмашины Зубр УШМ-230-2405 П Система защиты от случайного запуска. Двухпозиционная дополнительная рукоятка. Пылезащитное исполнение широкого выключателя. Запуск двигателя без перегрузок и рывков. Оптимальная для теплоотведения конструкция корпуса редуктора. Основная рукоятка и рабочая головка этого инструмент поворачиваются, помогая оператору занимать удобное положение при работе в стесненных условиях. Купить угловую шлифмашину Зубр УШМ-230-2405 П в магазине Agrox Всем нашим клиентам оказывается информационная поддержка. Также к их услугам: Быстрая доставка заказов в пределах всей Беларуси. Наличный и безналичный способ оплаты товаров. Кредитование покупки и рассрочка платежа. При повторных обращениях в нашем магазине вам будет доступна весомая скидка. Показать полностью Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производителя оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2400 Вт, d230 мм, (УШМ-230-2405 П) - стоимость товара 7570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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