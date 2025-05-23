Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701)
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Характеристики
Описание товара Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701)
Полировальная машина Denzel CP-180 27701 мощностью 1400 Вт обеспечивает частоту вращения шпинделя 0-3000 об/мин и совместима с оснасткой диаметром 180 мм. Используется для снятия старого лакокрасочного покрытия, подготовки поверхности к покраске и финишной полировки лакированных, деревянных и других поверхностей, придает им гладкость и блеск. Благодаря 7-позиционной регулировке оборотов можно выбрать оптимальный режим для обработки поверхностей из различных материалов. Машина пригодится в мастерской и на СТО.
Преимущества
- Плавный пуск — инструмент включается без рывка и не создает резкой нагрузки на электросеть.
- Комфортная работа — фиксация кнопки пуска избавляет от необходимости постоянно удерживать ее.
- Точность и эффективность — электронная регулировка частоты вращения в диапазоне 0-3000 об/мин позволяет точно подобрать нужный режим работы, ориентируясь на тип обрабатываемой поверхности.
- Высокое качество выполняемых работ — функция поддержания оборотов под нагрузкой обеспечивает безопасную полировку твердых лаков.
- Свободное перемещение по рабочей зоне — длина сетевого кабеля составляет 4 м, что особенно удобно при полировке кузова автомобиля.
- Готовность к использованию — в комплект поставки входят 2 полировальные насадки.
- Простое обслуживание — производитель предусмотрел быстрый доступ к угольным щеткам.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Полировальная машина Denzel CP-180 27701 мощностью 1400 Вт обеспечивает частоту вращения шпинделя 0-3000 об/мин и совместима с оснасткой диаметром 180 мм. Используется для снятия старого лакокрасочного покрытия, подготовки поверхности к покраске и финишной полировки лакированных, деревянных и других поверхностей, придает им гладкость и блеск. Благодаря 7-позиционной регулировке оборотов можно выбрать оптимальный режим для обработки поверхностей из различных материалов. Машина пригодится в мастерской и на СТО.
Преимущества
- Плавный пуск — инструмент включается без рывка и не создает резкой нагрузки на электросеть.
- Комфортная работа — фиксация кнопки пуска избавляет от необходимости постоянно удерживать ее.
- Точность и эффективность — электронная регулировка частоты вращения в диапазоне 0-3000 об/мин позволяет точно подобрать нужный режим работы, ориентируясь на тип обрабатываемой поверхности.
- Высокое качество выполняемых работ — функция поддержания оборотов под нагрузкой обеспечивает безопасную полировку твердых лаков.
- Свободное перемещение по рабочей зоне — длина сетевого кабеля составляет 4 м, что особенно удобно при полировке кузова автомобиля.
- Готовность к использованию — в комплект поставки входят 2 полировальные насадки.
- Простое обслуживание — производитель предусмотрел быстрый доступ к угольным щеткам.
- Гарантия 3 года — надежность инструмента подтверждена производителем.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Машина полировальная DENZEL CP-180 - отличный выбор как для домашнего использования, например, для полировки автомобиля или мебели, так и для профессиональных задач. Сочетание мощности, регулировки оборотов и удобства использования делают ее универсальным и эффективным инструментом. Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление гуд, поработаю дополню в общем аппарат огонь, третьего дня покрасил дверь с дичайшей шагренью, при помощи данного устройства удалось привести поверхность в надлежащее состояние
Достоинства:
Комментарий:
Пришла раньше срока. Всё целое. Работает замечательно. Мощьный агрегат. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Стол полирнул, посмотрим как пойдет дальше
Достоинства:
Комментарий:
на вид все хорошо! Китай ну качественный! посмотрим на сколько хватит, пуск тоже вроде плавный, комплект весь соответствует! фото дополню.
Достоинства:
Комментарий:
пока что не пользовался но сборка хорошая рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работать можно. всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид очень хорош, буду пробовать.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит надёжно, проверю в деле дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает стабильно,уже 6 месяцев.Обороты не плавают.Поддержание мощности работает на всех режимах.Хорошая машина,покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Ощущение качественного инструмента. минимальные обороты на переключателе 600, но есть регулировка оборотов на самой кнопке. Обороты зависят от силы нажатия на кнопку пуск. В целом довольно удобно. Курок фиксируется только в полностью нажатом состоянии, поэтому с зафиксированной кнопкой минимальные обороты 600. Плавный пуск и электронная регулировка оборотов работают. Если постараться то можно остановить, но реально при такой силе нажима полировать не возможно. Комплектные чашки хорошего качества. Мех тоже понравился. Губка мягче чем я привык для оранжевой. При полной полировке капота практически не нагрелась, даже на минимальных оборотах. Из минусов редуктор был в масле, похоже лубрикант вытекает. ничего не делал посмотрим сколько проживёт. Если сломается обязательно добавлю в отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
машинка со своей задачей справляется - работает. брал для полировки акрилового камня. упаковка пришла целая, комплект соответсвует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка, заказали вторую, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
на вид хорошо выглядит, работает, в деле пока что не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
машинка-вещь!работает отлично,жаль нет в комплекте боковой прямой рукоятки,пришлось позаимствовать от другого инструмента,посмотрим сколько прослужит,старая Интерскол верой и правдой 15 лет отработала.
Достоинства:
Комментарий:
Товар приехал целым, все работает, товаром остался доволен
Достоинства:
Комментарий:
странный звук при работе, надеюсь поработает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличгая машинка, держит обороты при нагрузке. За такую цену огонь! Взял по совету знакомого, он пользуется ей каждый день ( занимается полировкой) уже 6 месяцев. Советую!!! Всякие макита по космической цене отдыхают. Фото делать не стал т.к. все соответствует описанию и картинке.
Достоинства:
Комментарий:
Супер, отлично , хорошее качество
Достоинства:
Комментарий:
беру такую машинку вторую работает на ура каждый день в малярке
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо, полный комплект, пока не использовали, подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Комплектующие все есть. Отличная машинка, попробовали насадки,всё получилось. Всё целое,отлично работает. Отдельно хотелось бы сказать,что всё надёжно упаковано
Достоинства:
Комментарий:
упаковка целая машинка рабочая комплект полный продавцу 5я доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная полировальная машина. Фары просто блестят.
Достоинства:
Комментарий:
товар понравился! пришел раньше времени. продавца рекомендую!
Отзывы о товаре Машина полировальная CP-180, 1400 Вт, 180 мм, 0-3000 об/мин Denzel (27701)
Достоинства:
Комментарий:
Машина полировальная DENZEL CP-180 - отличный выбор как для домашнего использования, например, для полировки автомобиля или мебели, так и для профессиональных задач. Сочетание мощности, регулировки оборотов и удобства использования делают ее универсальным и эффективным инструментом. Рекомендую к покупке!
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление гуд, поработаю дополню в общем аппарат огонь, третьего дня покрасил дверь с дичайшей шагренью, при помощи данного устройства удалось привести поверхность в надлежащее состояние
Достоинства:
Комментарий:
Пришла раньше срока. Всё целое. Работает замечательно. Мощьный агрегат. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Стол полирнул, посмотрим как пойдет дальше
Достоинства:
Комментарий:
на вид все хорошо! Китай ну качественный! посмотрим на сколько хватит, пуск тоже вроде плавный, комплект весь соответствует! фото дополню.
Достоинства:
Комментарий:
пока что не пользовался но сборка хорошая рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работать можно. всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Внешний вид очень хорош, буду пробовать.
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит надёжно, проверю в деле дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает стабильно,уже 6 месяцев.Обороты не плавают.Поддержание мощности работает на всех режимах.Хорошая машина,покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Ощущение качественного инструмента. минимальные обороты на переключателе 600, но есть регулировка оборотов на самой кнопке. Обороты зависят от силы нажатия на кнопку пуск. В целом довольно удобно. Курок фиксируется только в полностью нажатом состоянии, поэтому с зафиксированной кнопкой минимальные обороты 600. Плавный пуск и электронная регулировка оборотов работают. Если постараться то можно остановить, но реально при такой силе нажима полировать не возможно. Комплектные чашки хорошего качества. Мех тоже понравился. Губка мягче чем я привык для оранжевой. При полной полировке капота практически не нагрелась, даже на минимальных оборотах. Из минусов редуктор был в масле, похоже лубрикант вытекает. ничего не делал посмотрим сколько проживёт. Если сломается обязательно добавлю в отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
машинка со своей задачей справляется - работает. брал для полировки акрилового камня. упаковка пришла целая, комплект соответсвует заявленному
Достоинства:
Комментарий:
Отличная машинка, заказали вторую, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
на вид хорошо выглядит, работает, в деле пока что не пробовал
Достоинства:
Комментарий:
машинка-вещь!работает отлично,жаль нет в комплекте боковой прямой рукоятки,пришлось позаимствовать от другого инструмента,посмотрим сколько прослужит,старая Интерскол верой и правдой 15 лет отработала.
Достоинства:
Комментарий:
Товар приехал целым, все работает, товаром остался доволен
Достоинства:
Комментарий:
странный звук при работе, надеюсь поработает.
Достоинства:
Комментарий:
Отличгая машинка, держит обороты при нагрузке. За такую цену огонь! Взял по совету знакомого, он пользуется ей каждый день ( занимается полировкой) уже 6 месяцев. Советую!!! Всякие макита по космической цене отдыхают. Фото делать не стал т.к. все соответствует описанию и картинке.
Достоинства:
Комментарий:
Супер, отлично , хорошее качество
Достоинства:
Комментарий:
беру такую машинку вторую работает на ура каждый день в малярке
Достоинства:
Комментарий:
Упакован хорошо, полный комплект, пока не использовали, подарок.
Достоинства:
Комментарий:
Комплектующие все есть. Отличная машинка, попробовали насадки,всё получилось. Всё целое,отлично работает. Отдельно хотелось бы сказать,что всё надёжно упаковано
Достоинства:
Комментарий:
упаковка целая машинка рабочая комплект полный продавцу 5я доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Отличная полировальная машина. Фары просто блестят.
Достоинства:
Комментарий:
товар понравился! пришел раньше времени. продавца рекомендую!