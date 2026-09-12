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Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт

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Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт - фото 1
Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт - фото 2
Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт - фото 3
Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт - фото 4
Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт - фото 5
Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт - фото 6
Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт - фото 7
Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина вибрационная
  • Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт - фото 1
  • Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт - фото 2
  • Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт - фото 3
  • Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт - фото 4
  • Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт - фото 5
  • Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт - фото 6
  • Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт - фото 7
  • Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695044
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина вибрационная
Размеры в упаковке, см
23х23х14
Вес, кг.
1.87

Описание товара Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт

Шлифовальная машина с регулируемой скоростью и возможностью вертикальной работы. Аккумуляторная вибрационная шлифовальная машина (ВШМ) Makita на платформе LXT 18 В, которая также подходит для работы в вертикальном положении. Скорость можно регулировать, а машина оснащена съемной передней рукояткой, что делает ее широко применимой. Наждачная бумага легко меняется благодаря большим зажимам. Опционально доступна шлифовальная тарелка с застежкой-липучкой.



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Отзывы о товаре Вибро шлифовальная машина Makita DBO484Z 18Вт




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина вибрационная
Описание
Шлифовальная машина с регулируемой скоростью и возможностью вертикальной работы. Аккумуляторная вибрационная шлифовальная машина (ВШМ) Makita на платформе LXT 18 В, которая также подходит для работы в вертикальном положении. Скорость можно регулировать, а машина оснащена съемной передней рукояткой, что делает ее широко применимой. Наждачная бумага легко меняется благодаря большим зажимам. Опционально доступна шлифовальная тарелка с застежкой-липучкой.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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