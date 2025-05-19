Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ с АКБ и ЗУ УШМ-125/18В
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%8 320 руб. 11 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 566997
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Размеры в упаковке, см
45х31х10
Вес, кг.
3.5
Описание товара Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ с АКБ и ЗУ УШМ-125/18В
Аккумуляторная угловая шлифмашина ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/18В 578.4.1.70 - профессиональный инструмент для резки и шлифовки изделий из металла и камня. Поставляется в комплекте с литий-ионным аккумулятором. Бесщеточный привод обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Корпус редуктора и нижняя крышка выполнены из алюминиевого сплава, что способствует лучшему отводу тепла. Воздухозаборные решетки расположены на максимально возможном расстоянии от точки обработки и дополнительно защищены металлической сеткой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Аккумуляторная угловая шлифмашина ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/18В 578.4.1.70 - профессиональный инструмент для резки и шлифовки изделий из металла и камня. Поставляется в комплекте с литий-ионным аккумулятором. Бесщеточный привод обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Корпус редуктора и нижняя крышка выполнены из алюминиевого сплава, что способствует лучшему отводу тепла. Воздухозаборные решетки расположены на максимально возможном расстоянии от точки обработки и дополнительно защищены металлической сеткой.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок, вроде работает
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, батарею брал отдельно
Достоинства:
Комментарий:
Первый мой личный инструмент на аккумуляторе этого бренда, удобно, регулировка оборотов отсутствует в этой модели это минус, хотя небольшой. Резкая остановка при выключении, хотелось бы чуток плавнее. Резал металл, делал штрабу в бетоне, справляется, при малом заряде аккумулятора уходит в защиту, теперь это постоянный мой спутник в автомобиле, главное иметь запасные заряженные аккумуляторы, никогда не знаешь где может пригодиться.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает! Но есть ощущение, что аккумулятор нужен не менее 5ач.
Достоинства:
Комментарий:
Классная машинка,рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, заказал с регулировкой оборотов, а получил без этой функции
Достоинства:
Комментарий:
Все рааботает, но пока в холостую
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл быстро, комплект соответствует описанию. Удобный кейс можно достаточно положить дисков, мощности хватает, ток аккумулятор нужен не меньше 4 ампер.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка. Для аккумуляторной довольно неплохо режет и хватает аккума 5ач на достаточно продолжительное время. Кейс вполне нормальный, но положить в него болгарку в сборе невозможно - надо каждый раз полностью её разбирать. Но есть и плюс у кейса - в него влезло зарядное устройство ЗУ 4/18 (36). Дополню: ни когда не думал, что аккумуляторная болгарка на столько удобная вещь. Я полностью отказался от сетевой, т.к. эта справляется со всеми задачами. Докупил к 5ач аккуму 1 акб на 8ач и работать стало очень комфортно. Ни каких проводов, мощности хватает, время работы при резке профтрубы со стенкой 1.5-2 мм вполне достаточное для домашних задач. Высадил 5а аккум - поставил на зарядку. Пока 8а пользуешься, 5а уже зарядился. Очень доволен данной болгаркой и даже отсутствие регулировки оборотов ни как не портит положительные эмоции от обладания данным инструментом.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, удобная. Главное работает!
Достоинства:
Комментарий:
Проверил всё как в описании работает хорошо редуктор работает плавно и не гудит спасибо интерскол делает вещи
Достоинства:
Комментарий:
батареи 5А*ч хватило на 10 распилов трубы 40*20 и зачистить лепестковым кругом покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Работает, комплектация соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Сбылась моя мечта!!! Болгарка просто супер
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу, предоставили скидку, и оперативная отправка
Достоинства:
Комментарий:
Только что купил, как работать будет время покажет. Брал для бытового использования, отрезать, зачистить металл. В комплекте наждачный диск, лучше бы вместо него ручку или кожух нормальный сделали.
Достоинства:
Комментарий:
Кейс пластиковый не продуман ложиться все только в разобранном виде
Достоинства:
Комментарий:
Отличная удобная, в меру увесистая, качество хорошее.пока не проверял так как жду аккумулятор. В комплекте в кейсе сама болгарка, ключ, инструкция, защитный кожух на зажиме, что удобно если после работы собирать ее в кейс, и ещё заметил шлифовальный круг. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая болгарка. Проверенна. Есть плавный пуск. Есть защита от блокирования. Аккум буду брать на 8а. На фото 4а, это мой.
Достоинства:
Комментарий:
Очень часто пользуюсь линейкой интерскола АПИ. Очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Долго искал болгарка с аккумулятором, остановился на интерскол, есть отзывы на данную модель в ютуб, тесты реальные, пэкупил и не был разочарован, совет аккумуляторы берите на 5 ампер, остальные для неё слабоваты.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в удобном кейсе с дополнительным местом для второй зарядки
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит рекомендую. АКБ нужен минимум 4А
Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ с АКБ и ЗУ УШМ-125/18В - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машина углошлифовальная профессиональная ИНТЕРСКОЛ с АКБ и ЗУ УШМ-125/18В
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок, вроде работает
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее, батарею брал отдельно
Достоинства:
Комментарий:
Первый мой личный инструмент на аккумуляторе этого бренда, удобно, регулировка оборотов отсутствует в этой модели это минус, хотя небольшой. Резкая остановка при выключении, хотелось бы чуток плавнее. Резал металл, делал штрабу в бетоне, справляется, при малом заряде аккумулятора уходит в защиту, теперь это постоянный мой спутник в автомобиле, главное иметь запасные заряженные аккумуляторы, никогда не знаешь где может пригодиться.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает! Но есть ощущение, что аккумулятор нужен не менее 5ач.
Достоинства:
Комментарий:
Классная машинка,рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, заказал с регулировкой оборотов, а получил без этой функции
Достоинства:
Комментарий:
Все рааботает, но пока в холостую
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл быстро, комплект соответствует описанию. Удобный кейс можно достаточно положить дисков, мощности хватает, ток аккумулятор нужен не меньше 4 ампер.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная болгарка. Для аккумуляторной довольно неплохо режет и хватает аккума 5ач на достаточно продолжительное время. Кейс вполне нормальный, но положить в него болгарку в сборе невозможно - надо каждый раз полностью её разбирать. Но есть и плюс у кейса - в него влезло зарядное устройство ЗУ 4/18 (36). Дополню: ни когда не думал, что аккумуляторная болгарка на столько удобная вещь. Я полностью отказался от сетевой, т.к. эта справляется со всеми задачами. Докупил к 5ач аккуму 1 акб на 8ач и работать стало очень комфортно. Ни каких проводов, мощности хватает, время работы при резке профтрубы со стенкой 1.5-2 мм вполне достаточное для домашних задач. Высадил 5а аккум - поставил на зарядку. Пока 8а пользуешься, 5а уже зарядился. Очень доволен данной болгаркой и даже отсутствие регулировки оборотов ни как не портит положительные эмоции от обладания данным инструментом.
Достоинства:
Комментарий:
Компактная, удобная. Главное работает!
Достоинства:
Комментарий:
Проверил всё как в описании работает хорошо редуктор работает плавно и не гудит спасибо интерскол делает вещи
Достоинства:
Комментарий:
батареи 5А*ч хватило на 10 распилов трубы 40*20 и зачистить лепестковым кругом покупкой доволен
Достоинства:
Комментарий:
Работает, комплектация соответствует описанию.
Достоинства:
Комментарий:
Сбылась моя мечта!!! Болгарка просто супер
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу, предоставили скидку, и оперативная отправка
Достоинства:
Комментарий:
Только что купил, как работать будет время покажет. Брал для бытового использования, отрезать, зачистить металл. В комплекте наждачный диск, лучше бы вместо него ручку или кожух нормальный сделали.
Достоинства:
Комментарий:
Кейс пластиковый не продуман ложиться все только в разобранном виде
Достоинства:
Комментарий:
Отличная удобная, в меру увесистая, качество хорошее.пока не проверял так как жду аккумулятор. В комплекте в кейсе сама болгарка, ключ, инструкция, защитный кожух на зажиме, что удобно если после работы собирать ее в кейс, и ещё заметил шлифовальный круг. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая болгарка. Проверенна. Есть плавный пуск. Есть защита от блокирования. Аккум буду брать на 8а. На фото 4а, это мой.
Достоинства:
Комментарий:
Очень часто пользуюсь линейкой интерскола АПИ. Очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
Долго искал болгарка с аккумулятором, остановился на интерскол, есть отзывы на данную модель в ютуб, тесты реальные, пэкупил и не был разочарован, совет аккумуляторы берите на 5 ампер, остальные для неё слабоваты.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла в удобном кейсе с дополнительным местом для второй зарядки
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит рекомендую. АКБ нужен минимум 4А