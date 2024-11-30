Эксцентриковая шлифмашина R18ROS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002471 Ryobi One+
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Эксцентриковая шлифмашина R18ROS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002471 Ryobi One+
Шлифовальная машина Ryobi представляет собой удобный инструмент для выполнения различных шлифовальных работ в домашних условиях и на профессиональных площадках. С ее помощью можно эффективно обрабатывать деревянные, металлические и пластиковые поверхности. Основной упор в конструкции сделан на производительность и удобство эксплуатации. Шлифовальная машина поддерживает диаметр диска 125 мм и способна развивать максимальную частоту вращения до 10000 оборотов в минуту. Для надежного крепления шлифовального листа используется система липучек, что обеспечивает быструю и легкую замену. Устройство весит всего 1,5 кг, что делает его удобным для работы даже на высоте, а высота машины составляет 16 см, что позволяет работать в труднодоступных местах. Для дополнительного удобства шлифмашина оснащена пылесборником, который способствует поддержанию рабочего места в чистоте и увеличивает срок службы инструмента. Несмотря на отсутствие в комплекте аккумулятора и зарядного устройства, инструмент питается от 18-вольтового аккумулятора, который обеспечивает достаточное количество энергии для длительной работы. Одним из важных преимуществ является наличие защиты от перегрузок, что способствует продлению срока службы техники. Шлифовальная машина также обладает функцией регулировки частоты вращения, что позволяет адаптировать ее под конкретные задачи и материалы. Кейс, поставляемый в комплекте, обеспечивает удобное и безопасное хранение и транспортировку инструмента. Эта модель не поддерживает блокировку кнопки включения и не оснащена дополнительной рукояткой, однако ее легкая и эргономичная конструкция компенсирует данные особенности, обеспечивая комфортное использование в самых разнообразных условиях.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Отличный инструмент. В комплекте аккумулятора нет.
Достоинства:
Комментарий:
Качество, как и положено для бренда. В комплекте ещё есть три круга для шлифовки
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая шлефмашина. Недостатков не обнаружил.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась мощьная шлифует отлично
Достоинства:
Комментарий:
Удобнее чем с шнуром , качество исполнения как всегда на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
Бралась второй машинкой к проводной этой же фирмы, для работы с мебелью. Показала себя хорошо, шланг нормально цепляется в отличие от второй, где он упирается во внутреннюю перегородку. Аккумулятора 5ач хватило примерно на 25 минут. Переключатель на любителя, но в целом норм.
Достоинства:
Комментарий:
В комплекте есть пылесборник и 3 круга (80-120-240). С учетом цены претензий никаких нет, очень доволен, но хотелось бы увидеть в линейке модель с плавным пуском и регулировкой оборотов.
Отзывы о товаре Эксцентриковая шлифмашина R18ROS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002471 Ryobi One+
Достоинства:
Комментарий:
Отличный инструмент. В комплекте аккумулятора нет.
Достоинства:
Комментарий:
Качество, как и положено для бренда. В комплекте ещё есть три круга для шлифовки
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая шлефмашина. Недостатков не обнаружил.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась мощьная шлифует отлично
Достоинства:
Комментарий:
Удобнее чем с шнуром , качество исполнения как всегда на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
Бралась второй машинкой к проводной этой же фирмы, для работы с мебелью. Показала себя хорошо, шланг нормально цепляется в отличие от второй, где он упирается во внутреннюю перегородку. Аккумулятора 5ач хватило примерно на 25 минут. Переключатель на любителя, но в целом норм.
Достоинства:
Комментарий:
В комплекте есть пылесборник и 3 круга (80-120-240). С учетом цены претензий никаких нет, очень доволен, но хотелось бы увидеть в линейке модель с плавным пуском и регулировкой оборотов.