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Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000)

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Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 1
Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 2
Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 3
Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 4
Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 5
Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 6
Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 7
Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 8
Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 9
Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 10
Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 11
Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 12
Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
да
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 1
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 2
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 3
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 4
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 5
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 6
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 7
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 8
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 9
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 10
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 11
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 12
  • Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 81892
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
16.4
Длина, см
32.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х16х16
Вес, кг.
2.29

Описание товара Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000)

Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3125 600443000 оснащена двигателем мощностью 310 Вт. Благодаря возможности подключения пылесоса, рабочее место останется чистым. Специальное колесико для регулировки числа оборотов позволяет подстроиться под конкретный тип материала. Шлифовальная пластина имеет множественные отверстия, что обеспечивает эффективное отсасывание и долгий срок службы. Длина кабеля составляет 4 метра.



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Отзывы о товаре Эксцентриковая шлифовальная машина Metabo SXE 3125 (600443000)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Пылесборник
да
Макс. частота вращения диска
12000
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
16.4
Длина, см
32.5
Страна производитель
Китай
Описание
Эксцентриковая шлифмашина Metabo SXE 3125 600443000 оснащена двигателем мощностью 310 Вт. Благодаря возможности подключения пылесоса, рабочее место останется чистым. Специальное колесико для регулировки числа оборотов позволяет подстроиться под конкретный тип материала. Шлифовальная пластина имеет множественные отверстия, что обеспечивает эффективное отсасывание и долгий срок службы. Длина кабеля составляет 4 метра.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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