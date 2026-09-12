Угловая шлифмашина DWE4217 DeWalt
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Характеристики
Описание товара Угловая шлифмашина DWE4217 DeWalt
Углошлифовальная машина (УШМ) DeWalt DWE4217 – профессиональный инструмент для обработки металла, кирпича и камня. Щеточный двигатель стабильно действует под нагрузкой со скоростью до 1000 об/мин. Двухпозиционная прорезиненная рукоятка помогает надежно удерживать инструмент. DeWalt DWE4217 оснащена системой плавного пуска для защиты от рывков. Вы можете фиксировать инструмент во включенном положении для долгой непрерывной работы. В целях безопасности система блокировки шпинделя срабатывает при заклинивании диска. Система отвода пыли своевременно убирает окалины, осколки и прочий мусор с обрабатываемой поверхности.
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