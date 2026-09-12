Углошлифовальная машина Makita GA013GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина угловая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%18 370 руб. 24 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681500
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х26х9
Вес, кг.
3.5
Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA013GZ 8500об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм
Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Makita XGT GA013GZ служит для шлифования, зачистки и резки материалов как в быту, так и при профессиональном использовании. Работает с металлическими изделиями и камнем без применения воды. Бесщеточный мотор обеспечивает высокую производительность и подходит для тяжелых условий эксплуатации. Функция плавного пуска снижает нагрузку на двигатель, продлевая срок его службы. Боковая рукоятка улучшает контроль над шлифмашиной.
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Аккумуляторная угловая шлифовальная машина Makita XGT GA013GZ служит для шлифования, зачистки и резки материалов как в быту, так и при профессиональном использовании. Работает с металлическими изделиями и камнем без применения воды. Бесщеточный мотор обеспечивает высокую производительность и подходит для тяжелых условий эксплуатации. Функция плавного пуска снижает нагрузку на двигатель, продлевая срок его службы. Боковая рукоятка улучшает контроль над шлифмашиной.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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