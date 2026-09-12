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Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS

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Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 1
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 2
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 3
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 4
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 5
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 6
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 7
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 8
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 9
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 10
Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
10000
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 1
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 2
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 3
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 4
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 5
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 6
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 7
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 8
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 9
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 10
  • Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695051
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
10000
Высота, см
16
Длина, см
15.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х17
Вес, кг.
6

Описание товара Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS

Угловая шлифмашина DEWALT DWE4257 может использоваться для шлифования, зачистки и резки материалов. Благодаря низкопрофильному корпусу редуктора удобнее работать в местах с ограниченным доступом. Модель оснащена функциями защиты от непреднамеренного пуска, а также перегрузки и перегрева двигателя. Благодаря электромеханической предохранительной муфте исключается обратный удар в случае заклинивания оснастки. Установка и регулировка защитного кожуха без инструмента. Электронная регулировка скорости для работы с учетом особенностей материала (пять ступеней). Активная система пылеудаления отбирает большинство частиц из потока воздуха, проходящего через двигатель, и предотвращает абразивный износ. Мощный двигатель с увеличенным КПД и измененной конструкцией профиля редуктора для широкого спектра работ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Макс. частота вращения диска
10000
Высота, см
16
Длина, см
15.5
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина DEWALT DWE4257 может использоваться для шлифования, зачистки и резки материалов. Благодаря низкопрофильному корпусу редуктора удобнее работать в местах с ограниченным доступом. Модель оснащена функциями защиты от непреднамеренного пуска, а также перегрузки и перегрева двигателя. Благодаря электромеханической предохранительной муфте исключается обратный удар в случае заклинивания оснастки. Установка и регулировка защитного кожуха без инструмента. Электронная регулировка скорости для работы с учетом особенностей материала (пять ступеней). Активная система пылеудаления отбирает большинство частиц из потока воздуха, проходящего через двигатель, и предотвращает абразивный износ. Мощный двигатель с увеличенным КПД и измененной конструкцией профиля редуктора для широкого спектра работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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