Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS
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Характеристики
Описание товара Углошлифовальная машина DeWalt DWE4257-QS
Угловая шлифмашина DEWALT DWE4257 может использоваться для шлифования, зачистки и резки материалов. Благодаря низкопрофильному корпусу редуктора удобнее работать в местах с ограниченным доступом. Модель оснащена функциями защиты от непреднамеренного пуска, а также перегрузки и перегрева двигателя. Благодаря электромеханической предохранительной муфте исключается обратный удар в случае заклинивания оснастки. Установка и регулировка защитного кожуха без инструмента. Электронная регулировка скорости для работы с учетом особенностей материала (пять ступеней). Активная система пылеудаления отбирает большинство частиц из потока воздуха, проходящего через двигатель, и предотвращает абразивный износ. Мощный двигатель с увеличенным КПД и измененной конструкцией профиля редуктора для широкого спектра работ.
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