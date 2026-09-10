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Угловая шлифмашина Makita GA6021C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифмашина Makita GA6021C

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Угловая шлифмашина Makita GA6021C - фото 1
Угловая шлифмашина Makita GA6021C - фото 2
Угловая шлифмашина Makita GA6021C - фото 3
Угловая шлифмашина Makita GA6021C - фото 4
Угловая шлифмашина Makita GA6021C - фото 5
Угловая шлифмашина Makita GA6021C - фото 6
Угловая шлифмашина Makita GA6021C - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
150
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
9000
Регулировка частоты вращения
да
  • Угловая шлифмашина Makita GA6021C - фото 1
  • Угловая шлифмашина Makita GA6021C - фото 2
  • Угловая шлифмашина Makita GA6021C - фото 3
  • Угловая шлифмашина Makita GA6021C - фото 4
  • Угловая шлифмашина Makita GA6021C - фото 5
  • Угловая шлифмашина Makita GA6021C - фото 6
  • Угловая шлифмашина Makita GA6021C - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33641
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
150
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
9000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х17х14
Вес, кг.
6.2

Описание товара Угловая шлифмашина Makita GA6021C

Угловая шлифмашина, мощность 1450 Вт, частота вращения диска до 9000 об/мин, диаметр диска до 150 мм, вес: 2.5 кг



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина Makita GA6021C




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
150
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
9000
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
17
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина, мощность 1450 Вт, частота вращения диска до 9000 об/мин, диаметр диска до 150 мм, вес: 2.5 кг


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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