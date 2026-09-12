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Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина Makita GA5090X01

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Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 1
Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 2
Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 3
Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 4
Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 5
Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 6
Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 7
Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 8
Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 9
Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 10
Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 11
Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 12
Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 13
Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 14
Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 15
Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11500
Регулировка частоты вращения
да
  • Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 1
  • Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 2
  • Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 3
  • Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 4
  • Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 5
  • Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 6
  • Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 7
  • Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 8
  • Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 9
  • Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 10
  • Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 11
  • Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 12
  • Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 13
  • Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 14
  • Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 15
  • Углошлифовальная машина Makita GA5090X01 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695038
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11500
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
14
Длина, см
32.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х19х15
Вес, кг.
4.55

Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA5090X01

Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS II, регулировкой оборотов и плавным пуском. Угловая шлифмашина Makita GA 5090 X01 – компактный высокопроизводительный инструмент с широкими возможностями. Шлифовальная машина оснащена усовершенствованным двигателем Макита на 1900 Вт с усиленной пылезащитой. Совместно с лабиринтным уплотнением и герметичными кнопками управления это обеспечивает эффективную работу инструмента в «пыльных» условиях. Компактная и легкая шлифмашина удобно ложится в руку. Для максимального контроля над инструментом предусмотрена дополнительная рукоятка с возможностью ее установки в трех позициях. Инструмент оптимален в плане электробезопасности благодаря двойной изоляции и усиленному сетевому шнуру.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita GA5090X01




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11500
Регулировка частоты вращения
да
Высота, см
14
Длина, см
32.6
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS II, регулировкой оборотов и плавным пуском. Угловая шлифмашина Makita GA 5090 X01 – компактный высокопроизводительный инструмент с широкими возможностями. Шлифовальная машина оснащена усовершенствованным двигателем Макита на 1900 Вт с усиленной пылезащитой. Совместно с лабиринтным уплотнением и герметичными кнопками управления это обеспечивает эффективную работу инструмента в «пыльных» условиях. Компактная и легкая шлифмашина удобно ложится в руку. Для максимального контроля над инструментом предусмотрена дополнительная рукоятка с возможностью ее установки в трех позициях. Инструмент оптимален в плане электробезопасности благодаря двойной изоляции и усиленному сетевому шнуру.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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