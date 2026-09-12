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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
11500
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695038
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Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA5090X01
Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS II, регулировкой оборотов и плавным пуском. Угловая шлифмашина Makita GA 5090 X01 – компактный высокопроизводительный инструмент с широкими возможностями. Шлифовальная машина оснащена усовершенствованным двигателем Макита на 1900 Вт с усиленной пылезащитой. Совместно с лабиринтным уплотнением и герметичными кнопками управления это обеспечивает эффективную работу инструмента в «пыльных» условиях. Компактная и легкая шлифмашина удобно ложится в руку. Для максимального контроля над инструментом предусмотрена дополнительная рукоятка с возможностью ее установки в трех позициях. Инструмент оптимален в плане электробезопасности благодаря двойной изоляции и усиленному сетевому шнуру.
Мощная угловая шлифовальная машина 125 мм с функцией SJS II, регулировкой оборотов и плавным пуском. Угловая шлифмашина Makita GA 5090 X01 – компактный высокопроизводительный инструмент с широкими возможностями. Шлифовальная машина оснащена усовершенствованным двигателем Макита на 1900 Вт с усиленной пылезащитой. Совместно с лабиринтным уплотнением и герметичными кнопками управления это обеспечивает эффективную работу инструмента в «пыльных» условиях. Компактная и легкая шлифмашина удобно ложится в руку. Для максимального контроля над инструментом предусмотрена дополнительная рукоятка с возможностью ее установки в трех позициях. Инструмент оптимален в плане электробезопасности благодаря двойной изоляции и усиленному сетевому шнуру.
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