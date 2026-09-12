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Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125 290Вт D125мм (06013A8020) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125 290Вт D125мм (06013A8020)

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Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125 290Вт D125мм (06013A8020) - фото 1
Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125 290Вт D125мм (06013A8020) - фото 2
Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125 290Вт D125мм (06013A8020) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125 290Вт D125мм (06013A8020) - фото 1
  • Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125 290Вт D125мм (06013A8020) - фото 2
  • Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125 290Вт D125мм (06013A8020) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690164
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Размеры в упаковке, см
22х15х15
Вес, кг.
1.9

Описание товара Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125 290Вт D125мм (06013A8020)

Bosch Professional GEX 125 — идеальная эксцентриковая шлифовальная машина для высокоэффективного шлифования с большим комфортом. Эта компактная шлифовальная машина с питанием от сети имеет хорошо сбалансированную конструкцию, что позволяет легко управлять ею и вести ее по деревянным и другим материальным поверхностям. Низкая вибрация инструмента 3,8 м/с2 позволяет выполнять больше шлифования, так как усталость и онемение рук сведены к минимуму. Для еще большей эффективности шлифования быстрый и мощный двигатель мощностью 290 Вт снимает материал с высокой скоростью.



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Отзывы о товаре Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX 125 290Вт D125мм (06013A8020)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Описание
Bosch Professional GEX 125 — идеальная эксцентриковая шлифовальная машина для высокоэффективного шлифования с большим комфортом. Эта компактная шлифовальная машина с питанием от сети имеет хорошо сбалансированную конструкцию, что позволяет легко управлять ею и вести ее по деревянным и другим материальным поверхностям. Низкая вибрация инструмента 3,8 м/с2 позволяет выполнять больше шлифования, так как усталость и онемение рук сведены к минимуму. Для еще большей эффективности шлифования быстрый и мощный двигатель мощностью 290 Вт снимает материал с высокой скоростью.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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