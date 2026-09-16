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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п)

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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 3
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 4
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 5
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 6
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 7
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 8
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 9
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 10
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2000
Диаметр диска
180
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
8000
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 8
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 9
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 10
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 460 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721309
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п)
8 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2000
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
8000
Защита от перегрузок
нет
Высота, см
12
Длина, см
55.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х14х12
Вес, кг.
6.05

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п)

Угловая шлифмашина ЗУБР УШМ-П180-2000 П, предназначена для зачистки, шлифовки и резки металлов, резки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов Отличные характеристики, высокая надежность, усиленная пылезащита и оптимальная эргономика помогают работать максимально эффективно Система плавного пуска позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки Поворотная с шагом 90° голова позволяет настроить изделие под левую руку или для резки Широкий эргономичный выключатель с пылезащитой, блокировкой непреднамеренного включения, а также фиксацией во включенном положении Быстрый доступ к щеткам для замены Надежный хват благодаря основной и дополнительной рукояткам с мягкими накладками Три места крепления дополнительной рукоятки для удобного хвата Кабель питания с увеличенной длиной 3м в резиновой изоляции



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2000
Диаметр диска
180
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
8000
Защита от перегрузок
нет
Высота, см
12
Длина, см
55.5
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина ЗУБР УШМ-П180-2000 П, предназначена для зачистки, шлифовки и резки металлов, резки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов Отличные характеристики, высокая надежность, усиленная пылезащита и оптимальная эргономика помогают работать максимально эффективно Система плавного пуска позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки Поворотная с шагом 90° голова позволяет настроить изделие под левую руку или для резки Широкий эргономичный выключатель с пылезащитой, блокировкой непреднамеренного включения, а также фиксацией во включенном положении Быстрый доступ к щеткам для замены Надежный хват благодаря основной и дополнительной рукояткам с мягкими накладками Три места крепления дополнительной рукоятки для удобного хвата Кабель питания с увеличенной длиной 3м в резиновой изоляции


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п) - по цене 8460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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