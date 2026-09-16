Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п)
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Характеристики
Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d180 мм, Профессионал (УШМ-П180-2000 п)
Угловая шлифмашина ЗУБР УШМ-П180-2000 П, предназначена для зачистки, шлифовки и резки металлов, резки бетона и камня при установке соответствующих шлифовальных, отрезных, алмазных кругов Отличные характеристики, высокая надежность, усиленная пылезащита и оптимальная эргономика помогают работать максимально эффективно Система плавного пуска позволяет раскручивать мощный двигатель без рывка и пусковой перегрузки Поворотная с шагом 90° голова позволяет настроить изделие под левую руку или для резки Широкий эргономичный выключатель с пылезащитой, блокировкой непреднамеренного включения, а также фиксацией во включенном положении Быстрый доступ к щеткам для замены Надежный хват благодаря основной и дополнительной рукояткам с мягкими накладками Три места крепления дополнительной рукоятки для удобного хвата Кабель питания с увеличенной длиной 3м в резиновой изоляции
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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