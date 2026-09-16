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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2000 П) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2000 П)

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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2000 П) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2000 П) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2000 П) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2000
Диаметр диска
230
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2000 П) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2000 П) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2000 П) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 610 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721310
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2000 П)
8 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2000
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Высота, см
12
Длина, см
55.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х14х12
Вес, кг.
5.2

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2000 П)

Болгарка ЗУБР Профессионал, 230 мм, 2000 Вт УШМ-П230-2000 П обладает увеличенной мощностью двигателя. Оптимальный выбор для любой работы - резки, шлифования, обдирки, зачистки. Отличные характеристики, высокая надежность, усиленная пылезащита и оптимальная эргономика помогают работать максимально эффективно.



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Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2000 П)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
2000
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Высота, см
12
Длина, см
55.5
Страна производитель
Китай
Описание
Болгарка ЗУБР Профессионал, 230 мм, 2000 Вт УШМ-П230-2000 П обладает увеличенной мощностью двигателя. Оптимальный выбор для любой работы - резки, шлифования, обдирки, зачистки. Отличные характеристики, высокая надежность, усиленная пылезащита и оптимальная эргономика помогают работать максимально эффективно.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2000 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2000 П) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8610 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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