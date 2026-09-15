Углошлифмашина RAG1010-125SF 5133002497 Ryobi
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
12000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 390 руб.
В наличии
Код товара: 659783
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Загружаем...
8 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
12000
Габариты (ШxВxГ)
360x135x150 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х16х14
Вес, кг.
3.3
Описание товара Углошлифмашина RAG1010-125SF 5133002497 Ryobi
Классическая угловая шлифовальная машина сетевого питания, предназначенная для выполнения отрезных, зачистных и шлифовальных работ по металлу или камню. Обладает прочным узким корпусом редуктора для улучшения маневренности в стесненном пространстве. Комплектуется защитной электроникой, исключающей случайное включение после перебоев электроэнергии при нажатой пусковой клавише. Замена кругов значительно упрощена за счет специальной быстрозажимной фиксирующей гайки.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
12000
Габариты (ШxВxГ)
360x135x150 мм
Страна производитель
Китай
Классическая угловая шлифовальная машина сетевого питания, предназначенная для выполнения отрезных, зачистных и шлифовальных работ по металлу или камню. Обладает прочным узким корпусом редуктора для улучшения маневренности в стесненном пространстве. Комплектуется защитной электроникой, исключающей случайное включение после перебоев электроэнергии при нажатой пусковой клавише. Замена кругов значительно упрощена за счет специальной быстрозажимной фиксирующей гайки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Углошлифмашина RAG1010-125SF 5133002497 Ryobi - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8390 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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