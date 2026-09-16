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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П)

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Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 1
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 2
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 3
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 4
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 5
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 6
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 7
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 8
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 9
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 10
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 1
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 2
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 3
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 4
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 5
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 6
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 7
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 8
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 9
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 10
  • Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
10 250 руб.  17 290 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706784
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П)
10 250 руб. -41%
17 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Высота, см
14
Длина, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х19х12
Вес, кг.
7.15

Описание товара Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П)

Болгарка ЗУБР Профессионал, 230 мм, 2000 Вт УШМ-П230-2000 П обладает увеличенной мощностью двигателя. Оптимальный выбор для любой работы - резки, шлифования, обдирки, зачистки.



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Отзывы о товаре Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
нет
Тип аккумулятора
нет
Емкость аккумулятора
0
Высота, см
14
Длина, см
55
Страна производитель
Китай
Описание
Болгарка ЗУБР Профессионал, 230 мм, 2000 Вт УШМ-П230-2000 П обладает увеличенной мощностью двигателя. Оптимальный выбор для любой работы - резки, шлифования, обдирки, зачистки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угловая шлифовальная машина ЗУБР 2600 Вт, d230 мм, Профессионал (УШМ-П230-2600 П) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10250 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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