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Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41)

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Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - фото 1
Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - фото 2
Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - фото 3
Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - фото 4
Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - фото 5
Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - фото 6
Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - фото 7
Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - фото 8
Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
В кейсе
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
  • Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - фото 1
  • Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - фото 2
  • Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - фото 3
  • Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - фото 4
  • Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - фото 5
  • Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - фото 6
  • Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - фото 7
  • Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - фото 8
  • Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 010 руб. 
Начислим 145 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695495
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41)
9 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Защита от перегрузок
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора.
18 В
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Габариты (ШxВxГ)
420x300x110 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х33х13
Вес, кг.
4

Описание товара Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41)

Надежная аккумуляторная угловая шлифовальная машина стандартного класса, предназначенная для автономной резки, шлифовки и зачистки сварных швов. Прочный алюминиевый корпус редуктора эффективно отводит тепло при повышенных нагрузках. Для максимальной безопасности мастера инструмент оснащен блокировкой непреднамеренного пуска и системой автоматического отключения питания в случае заклинивания диска в материале. Поставляется вместе с дополнительной трехпозиционной рукояткой и прочным кейсом.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Тип двигателя
щеточный
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Тормоз двигателя
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
да
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
10000
Защита от перегрузок
да
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора.
18 В
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Габариты (ШxВxГ)
420x300x110 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Надежная аккумуляторная угловая шлифовальная машина стандартного класса, предназначенная для автономной резки, шлифовки и зачистки сварных швов. Прочный алюминиевый корпус редуктора эффективно отводит тепло при повышенных нагрузках. Для максимальной безопасности мастера инструмент оснащен блокировкой непреднамеренного пуска и системой автоматического отключения питания в случае заклинивания диска в материале. Поставляется вместе с дополнительной трехпозиционной рукояткой и прочным кейсом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Углошлифовальная машина ЗУБР С1-18 кейс (УШМ-18-125-41) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9010 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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