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Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR

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Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 1
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 2
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 3
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 4
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 5
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 6
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 7
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 8
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 9
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 10
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 11
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 12
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 3
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 4
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 5
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 6
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 7
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 8
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 9
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 10
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 11
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 12
  • Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 800 руб. 
Начислим 157 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636816
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR
9 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х30х12
Вес, кг.
4.5

Описание товара Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR

Аккумуляторная шлифовальная угловая машина BORT BWS-20Li-SR 93412215 профессионально справляется с резкой, шлифовкой и зачисткой различных поверхностей вне зависимости от близости источника питания. Болгарка предназначена для работы с такими материалами как металл, камень, плитка. Увеличенная емкость литий-ионного аккумулятора в сочетании с небольшим весом инструмента и бесщеточным двигателем гарантирует стабильную и комфортную работу. Индикатор заряда батареи дает возможность контролировать потенциал аккумулятора. Функция блокировки шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку. Боковая рукоятка придает дополнительную устойчивость инструменту, в то время как кожух обеспечивает безопасность в работе. Аккумуляторная батарея совместима с платформой Makita и с перфоратором BHD-20Li-BL.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
125
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная шлифовальная угловая машина BORT BWS-20Li-SR 93412215 профессионально справляется с резкой, шлифовкой и зачисткой различных поверхностей вне зависимости от близости источника питания. Болгарка предназначена для работы с такими материалами как металл, камень, плитка. Увеличенная емкость литий-ионного аккумулятора в сочетании с небольшим весом инструмента и бесщеточным двигателем гарантирует стабильную и комфортную работу. Индикатор заряда батареи дает возможность контролировать потенциал аккумулятора. Функция блокировки шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку. Боковая рукоятка придает дополнительную устойчивость инструменту, в то время как кожух обеспечивает безопасность в работе. Аккумуляторная батарея совместима с платформой Makita и с перфоратором BHD-20Li-BL.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR - по цене 9800 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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