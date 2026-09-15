Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR
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Характеристики
Описание товара Машина шлифовальная угловая аккумуляторная Bort BWS-20Li-SR
Аккумуляторная шлифовальная угловая машина BORT BWS-20Li-SR 93412215 профессионально справляется с резкой, шлифовкой и зачисткой различных поверхностей вне зависимости от близости источника питания. Болгарка предназначена для работы с такими материалами как металл, камень, плитка. Увеличенная емкость литий-ионного аккумулятора в сочетании с небольшим весом инструмента и бесщеточным двигателем гарантирует стабильную и комфортную работу. Индикатор заряда батареи дает возможность контролировать потенциал аккумулятора. Функция блокировки шпинделя позволяет легко и быстро менять оснастку. Боковая рукоятка придает дополнительную устойчивость инструменту, в то время как кожух обеспечивает безопасность в работе. Аккумуляторная батарея совместима с платформой Makita и с перфоратором BHD-20Li-BL.
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